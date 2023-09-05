Базылюк прыгнула два четверных тулупа и упала с четверного сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы
Маргарита Базылюк выступила с произвольной программой на первенстве Москвы.
Фигуристка упала с четверного сальхова, затем исполнила секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц.
За прокат Маргарита получила 145,72 балла (87,10 за технику).
Но ничего, борьба только закаляет, все победы впереди, наш боевой эльф ❤️