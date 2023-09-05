Базылюк прыгнула два четверных тулупа и упала с четверного сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк выступила с произвольной программой на первенстве Москвы.

Фигуристка упала с четверного сальхова, затем исполнила секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц. 

За прокат Маргарита получила 145,72 балла (87,10 за технику). 

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13 комментариев

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*** Monik ***
Умница, Марго! Видимо, чтобы победить чужой один квад тебе надо прыгать три или четыре
Но ничего, борьба только закаляет, все победы впереди, наш боевой эльф ❤️
+33
-5
+28
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Anna
Ответ Sonyas
Над компонентами, объективно, еще много надо работать. И это должно быть главным. Одними 4-ми прыжками она не добьется серьезных побед, только угробит свое здоровье.
Конечно надо, кто же спорит, но тут филигранно запихивали под Приневу с самой кп
+24
-5
+19
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Лека-Лека
Компы просто уничтожающие
+20
-8
+12
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Док Аксель
Молодец Марго ! Сложный технически прыжковый контент в ПП исполнила. А ещё наверняка и триксель со временем добавит. И даже зажимбол в компах от судей в дальнейшем не поможет соперницам её обыгрывать. Удачи и успеха !
+14
-4
+10
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Sonyas
Ответ Лека-Лека
Компы просто уничтожающие
Над компонентами, объективно, еще много надо работать. И это должно быть главным. Одними 4-ми прыжками она не добьется серьезных побед, только угробит свое здоровье.
+11
-5
+6
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Аленка_76
Все победы еще впереди у Маргариты,это только начало сезона. Удачи в сезоне!
+4
0
+4
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Sonyas
После прокатов, казалось, что сальхов более стабильный, чем тулуп. Но в целом, Марго справилась! Главное, чтобы акцент был на компоненты. Иначе здоровье угробит, а цели не достигнет.
+5
-2
+3
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Регина
Все еще будет большие победа начинаются с маленьких бронз.
+3
0
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Лека-Лека
Ответ Sonyas
Над компонентами, объективно, еще много надо работать. И это должно быть главным. Одними 4-ми прыжками она не добьется серьезных побед, только угробит свое здоровье.
В ФК главное - всё. Но компоненты Рите могли бы и повыше поставить. Незаслуженно низкие.
+6
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+3
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*** Monik ***
Ответ Irgachali Tursunbaev
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Мечтать не вредно )
+7
-5
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Arraches
Ответ Sonyas
Над компонентами, объективно, еще много надо работать. И это должно быть главным. Одними 4-ми прыжками она не добьется серьезных побед, только угробит свое здоровье.
А как над ними работать , если артистизм , скольжение , лёгкость презентации - природные данные . Можно , конечно , улучшить , но всему есть предел . Также, как квады. Кто то может прыгать , а кому то не даётся .
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Irgachali Tursunbaev
Ответ *** Monik ***
Умница, Марго! Видимо, чтобы победить чужой один квад тебе надо прыгать три или четыре Но ничего, борьба только закаляет, все победы впереди, наш боевой эльф ❤️
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