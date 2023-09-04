Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской («Р-Спорт»)

Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Чиризано – наиболее вероятная кандидатура для стороны . Для того, чтобы пройти пробы, фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.

Ранее стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.

Чиризано выступал в паре с Ириной Хаврониной, их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.

В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

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