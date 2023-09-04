Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду Р-Спорт Дарио Чиризано Василиса Кагановская Фигурное катание

Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Чиризано – наиболее вероятная кандидатура для стороны Кагановской. Для того, чтобы пройти пробы, фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.

Ранее стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.

Чиризано выступал в паре с Ириной Хаврониной, их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.

В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

«Понимаю ISU, но мне жаль русских фигуристов». Легендарная Барбара Фузар-Поли выручила нашего танцора Чиризано

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vera Goncharova
звучит как какой-то супер идеальный вариант. будет круто, если все получится. но неужели у Дарио нет контракта с Денисой? и кто будет оплачивать трехмесячный банкет в Европе?
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meowow
Федра не отпустила Дарио, зная, что есть пары, которые могут распасться. Определенно Вася лучше чем Дениза, она слишком новичок
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldparakhod
Из какого сборника сказок?
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Это было бы здорово! Просто дай Бог! Дарио отлично катается. Хочу видеть Василису с таким хорошим партнёром, как Дарио. Пусть Васе повезёт!🙏
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
вообще, хороший вариант. Но не ожидала, что Дарио надумает вернуться
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gift...!
А может и не образовать дуэт с Кагановской...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Дарио вообще проявил себя тогда в своей истории с парой- благородным хорошим парнем.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4x Qqqq
Если пара сложится, Васе, конечно, придётся догонять Дарио. Он очень катучий. По антропометрии они друг другу, скорее, подходят, ведь Валерон с Дарио почти одного роста. По харизме... даже не знаю. Надо сначала увидеть.
Вообще, конечно, хотелось бы надеяться, что да, сложится пара. Дарио с Васей оба оставляют приятное впечатление как люди, у них похожий опыт и они явно не захотят его повторить и они оба достаточно хороши на льду (правда, по совсем разным причинам). Васе, если Дарио не согласится, придётся продолжить поиски, которые могут и затянуться, а Дарио придётся оставаться с Денизой, талант и перспективы которой лично у меня вызывают, кгхм, сомнения.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m-mezon
Зря написали. Ангелопола опять прорвет. Да, многим сильная пара не понравится. Попробовались бы как-нибудь по-тихому. Не верю, что может такое случиться, но за эту пару я бы болела. Ёлки! вот зачем написали? Теперь думать буду, что может и правда получится. А они опровергнут завтра все.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meowow
Ответ Vera Goncharova
звучит как какой-то супер идеальный вариант. будет круто, если все получится. но неужели у Дарио нет контракта с Денисой? и кто будет оплачивать трехмесячный банкет в Европе?
Федра и оплатит
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиза Михайлова
Мне нравится эта новость! Пусть она станет правдой, пожалуйста! Пусть сойдутся звёзды! Два любимых танцора в одном дуэте, наконец-то мне не нужно будет разрываться! Просто танцевальная пара мечты!!! Дарио и Василиса - опытные и талантливые танцоры, они смогут даже в этом сезоне начать выступать, если уж в прошлом сезоне много новых пар неплохие баллы получали, то эти двое точно скатаются, да ещё у них у обоих весёлые и дружелюбные характеры. А ещё Анжелика Крылова как вкладывается в свои пары. Это просто беспроигрышное комбо! Пусть всё получится. Скрестила пальцы на удачу🤞🤞🤞
Пусть всё, что было, обернётся к лучшему!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Мне бы хотелось, чтобы Дарио остался в Италии. И удачи ему
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Вообщем неудивительно, релиз, если получит, то в декабре- это минус сезон. Кто его будет финансировать весь год? А с Кагановской в России сможет раньше выступить.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Менова
Астанавитесь, я уже не перевариваю всех этих новостей
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чистый раскат
Ответ Е...С
Как все неожиданно, зачем только Валеру столько дней и вкривь и вкось. Молодец Анжелика, знает свое дело.
да это федерация специально держала Чиризано, потому что у других пар уже были проблемы
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ galik55
Мне бы хотелось, чтобы Дарио остался в Италии. И удачи ему
А что ему светит с Дэнизой ?
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
Ответ Vera Goncharova
звучит как какой-то супер идеальный вариант. будет круто, если все получится. но неужели у Дарио нет контракта с Денисой? и кто будет оплачивать трехмесячный банкет в Европе?
Кагановская 😂
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Что-то не верится, слишком сладко
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чистый раскат
Ответ Princess23
боже надеюсь Дарио на это не поведется
ну да, с Денизой то все шансы были на олимпийское золото
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Ну такое. Некрасивый будет поступок по отношению к Денизе после всех этих счастливых совместных постов, хоть Вася и партнерша более высокого уровня. Хотя для федры, конечно, это был бы идеальный сценарий.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heopsa
Если сложится, то везет Дарио на красивых партнерш, все 3 очень даже
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Если это не фейк, то для обоих это наилучший вариант после распада предыдущих пар, теперь нужно дождаться подтверждения.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залина Малина
Да, пожалуйста!!!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ну будет не пара , а " мечта поэта ".
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даша Лавренова
Ответ Katerina Sunny
Вообщем неудивительно, релиз, если получит, то в декабре- это минус сезон. Кто его будет финансировать весь год? А с Кагановской в России сможет раньше выступить.
Если с Денизой контракт и содержание от ее отца, как пишут, то вряд ли он уйдет. Но это слухи и подтверждения нет, насколько я понимаю.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий