Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской («Р-Спорт»)
Дарио Чиризано может образовать танцевальный дуэт с Василисой Кагановской.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, Чиризано – наиболее вероятная кандидатура для стороны Кагановской. Для того, чтобы пройти пробы, фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.
Ранее стало известно о распаде дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом.
Чиризано выступал в паре с Ириной Хаврониной, их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.
В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России (ФФКР).
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Вообще, конечно, хотелось бы надеяться, что да, сложится пара. Дарио с Васей оба оставляют приятное впечатление как люди, у них похожий опыт и они явно не захотят его повторить и они оба достаточно хороши на льду (правда, по совсем разным причинам). Васе, если Дарио не согласится, придётся продолжить поиски, которые могут и затянуться, а Дарио придётся оставаться с Денизой, талант и перспективы которой лично у меня вызывают, кгхм, сомнения.
Пусть всё, что было, обернётся к лучшему!