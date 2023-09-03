Крылова о словах мамы Ангелопола: «Дорогие родители, прежде чем наломать таких дров, как Валера, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания»

Анжелика Крылова прокомментировала слова мамы фигуриста Валерия Ангелопола.

Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Ангелопола с . Фигуристы тренировались под руководством .

Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение». Мама Ангелопола Светлана заявила, что инициатором договора была Крылова.

– Как вы прокомментируете заявление мамы Валерия Ангелопола?

– Я это прокомментирую так. Эта ситуация – пример того, когда родители влезают в профессиональные отношения пары и тренера. Настаивают на своих требованиях, не имея понятия, как примирить проблемы, которые бывают. Это правда, что разногласия возникают в процессе тяжелейшего ежедневного физического и психологического труда спортсменов и тренеров.

Мы общаемся со спортсменами 5-6 часов в день, чувствуя их характер, настроение, боль, усталость и так далее. У тренера со спортсменом, который тренируется с ним в течение длительного времени и растит его, возникает очень тесный контакт.

Поэтому, дорогие родители, тренеры вас очень уважают, но прежде чем наломать таких дров, как , придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания, чтобы не ломать сгоряча карьеру своего ребенка.

К сожалению, таких случаев достаточно много, даже на уровне сборной страны. А так бы мы имели намного больше результатов, если бы родители работали в команде с тренером, – сказала Крылова.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты носили условный характер. Шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»