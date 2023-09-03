Крылова о словах мамы Ангелопола: «Дорогие родители, прежде чем наломать таких дров, как Валера, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова прокомментировала слова мамы фигуриста Валерия Ангелопола.

Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Ангелопола с Василисой Кагановской. Фигуристы тренировались под руководством Крыловой.

Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение». Мама Ангелопола Светлана заявила, что инициатором договора была Крылова.

– Как вы прокомментируете заявление мамы Валерия Ангелопола?

– Я это прокомментирую так. Эта ситуация – пример того, когда родители влезают в профессиональные отношения пары и тренера. Настаивают на своих требованиях, не имея понятия, как примирить проблемы, которые бывают. Это правда, что разногласия возникают в процессе тяжелейшего ежедневного физического и психологического труда спортсменов и тренеров.

Мы общаемся со спортсменами 5-6 часов в день, чувствуя их характер, настроение, боль, усталость и так далее. У тренера со спортсменом, который тренируется с ним в течение длительного времени и растит его, возникает очень тесный контакт.

Поэтому, дорогие родители, тренеры вас очень уважают, но прежде чем наломать таких дров, как Валера Ангелопол, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания, чтобы не ломать сгоряча карьеру своего ребенка.

К сожалению, таких случаев достаточно много, даже на уровне сборной страны. А так бы мы имели намного больше результатов, если бы родители работали в команде с тренером, – сказала Крылова.

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16 комментариев

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Anna
Ответ Е...С
Анжелика почему не сказала, кто был инициатором договора. Наговорила красивых слов, но ничего по сути и не ответила на обвинения.
Она была инициатором дисциплинарного договора, а не спонсорского Валеры
+12
-2
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Алеся Ткаченко
Валера конечно идиот,и маман его зря покрывает,но как же жаль что такая пара распалась(
+8
-3
+5
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Аврора кубик
Все верно сказано!!
+8
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MARG-la
Ответ spf12
«В течение длительного времени и растит его, возникает очень тесный контакт»…Я правильно понимаю, что в этот волшебный момент родители не принимают никакого участия в жизни ребенка, не растят его, не кормят и прочее? Так кто все-таки был инициатором контракта, мы не услышали до сих пор. Ну и интересно обращение к родителям через сеть спустя 30 лет дружбы с родителями партнера. Ничего не понятно по-прежнему.
Эта дружба как и многое другое сказание матерью Валерия, скорее всего существует исключительно в воображении г- жи Ангелопол.
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Anna
Ответ Док Аксель
Если инициатором договора быта тренер Крылова, то почему он появился под редакцией мамы Валеры, где партнёрша должна была взять его на полное содержание ? Составляйте договор, если он вам так необходим, в трёх стороннем порядке : тренер и представители обоих партнёров. Наверное и с ФФКР надо его согласовать и проконсультироваться.
Ну, мама принесла свой вариант договора, который никого не устроил
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Heopsa
Анжелика настоящий дипломат. Ответила без оскорблений и набросов. Мало кто так может.
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Девушка Безимени
Ответ Ivan Ivanych
Эти Полангела заколебали уже своим бредом...
ангелы бесполые)
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MARG-la
Ответ spf12
«В течение длительного времени и растит его, возникает очень тесный контакт»…Я правильно понимаю, что в этот волшебный момент родители не принимают никакого участия в жизни ребенка, не растят его, не кормят и прочее? Так кто все-таки был инициатором контракта, мы не услышали до сих пор. Ну и интересно обращение к родителям через сеть спустя 30 лет дружбы с родителями партнера. Ничего не понятно по-прежнему.
И результаты этого... взращивания мы и наблюдаем в поведении Валерия. Которое и привело к уничтожению пары и к большим проблемам в карьерах обоих партнёров.
+2
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MARG-la
Ответ Heopsa
Анжелика настоящий дипломат. Ответила без оскорблений и набросов. Мало кто так может.
Она ответила как взрослый, а главное, мыслящий человек. В отличие от г- жи Ангелопол.
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Док Аксель
Если инициатором договора быта тренер Крылова, то почему он появился под редакцией мамы Валеры, где партнёрша должна была взять его на полное содержание ? Составляйте договор, если он вам так необходим, в трёх стороннем порядке : тренер и представители обоих партнёров. Наверное и с ФФКР надо его согласовать и проконсультироваться.
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MARG-la
Ответ Девушка Безимени
ангелы бесполые)
Но они хотят бы целые. А тут, если рассматривать мыслительные возможности... у наших половинок ангелов явно большие проблемы.
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Е...С
Ответ Anna
Она была инициатором дисциплинарного договора, а не спонсорского Валеры
Вы за нее отвечаете? Почему она об этом ни слова не написала?
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