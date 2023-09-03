Крылова о словах мамы Ангелопола: «Дорогие родители, прежде чем наломать таких дров, как Валера, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания»
Анжелика Крылова прокомментировала слова мамы фигуриста Валерия Ангелопола.
Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Ангелопола с Василисой Кагановской. Фигуристы тренировались под руководством Крыловой.
Кагановская рассказала, что причиной распада стал предложенный Ангелополом контракт, согласно которому она должна была взять партнера «на полное обеспечение». Мама Ангелопола Светлана заявила, что инициатором договора была Крылова.
– Как вы прокомментируете заявление мамы Валерия Ангелопола?
– Я это прокомментирую так. Эта ситуация – пример того, когда родители влезают в профессиональные отношения пары и тренера. Настаивают на своих требованиях, не имея понятия, как примирить проблемы, которые бывают. Это правда, что разногласия возникают в процессе тяжелейшего ежедневного физического и психологического труда спортсменов и тренеров.
Мы общаемся со спортсменами 5-6 часов в день, чувствуя их характер, настроение, боль, усталость и так далее. У тренера со спортсменом, который тренируется с ним в течение длительного времени и растит его, возникает очень тесный контакт.
Поэтому, дорогие родители, тренеры вас очень уважают, но прежде чем наломать таких дров, как Валера Ангелопол, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания, чтобы не ломать сгоряча карьеру своего ребенка.
К сожалению, таких случаев достаточно много, даже на уровне сборной страны. А так бы мы имели намного больше результатов, если бы родители работали в команде с тренером, – сказала Крылова.
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