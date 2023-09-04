Валерий Ангелопол: «Я еще не раскрыл карты». Позже фигурист удалил запись

Валерий Ангелопол сообщил, что «еще не раскрыл карты».

«Я еще не раскрыл карты», – написал в соцсетях, приложив картинку с комбинациями в покере.

Позже фигурист удалил запись.

Также в описании его страниц в соцсетях сейчас указано: «аккаунт временно не работает».

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше