Валерий Ангелопол: «Я еще не раскрыл карты». Позже фигурист удалил запись
Валерий Ангелопол сообщил, что «еще не раскрыл карты».
«Я еще не раскрыл карты», – написал Ангелопол в соцсетях, приложив картинку с комбинациями в покере.
Позже фигурист удалил запись.
Также в описании его страниц в соцсетях сейчас указано: «аккаунт временно не работает».
«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
Валер, может вместо того, чтобы пытаться пугать ежей голым з.дом, возьмешь кнопочный телефон и пойдешь куда-нибудь подальше, в поход например, остыть и подумать. Все равно партнерши нет, и найти ее в ближайшее время - миссия невыполнимая.
Играй в свои миры
И у разбитого корыта
Найдёшь конец игры" (с)