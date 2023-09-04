Валерий Ангелопол: «Я еще не раскрыл карты». Позже фигурист удалил запись

Теги сборная России танцы на льду фото Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол сообщил, что «еще не раскрыл карты».

«Я еще не раскрыл карты», – написал Ангелопол в соцсетях, приложив картинку с комбинациями в покере.

Позже фигурист удалил запись.

Также в описании его страниц в соцсетях сейчас указано: «аккаунт временно не работает».

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

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107 комментариев

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kate_ko
Валерий не оставляет шансов перестать его стебать. сказочный молодец)
+89
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+86
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Olya Ru
100% он еще пост накатает, ну не сможет он промолчать)))
+42
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Mari Gams
Может взрослому окружению бывшей пары , пора подумать и остановить этот разгул эмоций , вернее было бы спокойно обсудить ситуацию внутри , а не соревноваться кто больше набросит на вентилятор .
+40
-4
+36
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76er
Он сидит в аккаунте в инстаграме, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: "Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!.." 8)
+36
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+35
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Дружба11
Валерий,а вот этого не надо, лучше постарайтесь урегулировать все трения и выступите с Васей в сезоне, не пускайте свой многолетний труд на смарку.
+36
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tull
Да все там понятно, сначала катались, потом начали вместе "жить", а затем кто-то кого-то отверг, и кто-то решил уйти к другой партнёрше. Стандартная ситуация, когда спутывание личной жизни с профессией привело к развалу пары. Потому и огромный процент пар или муж и жена с полным взаимопониманием или не той ориентации. Редко кому удается быть полным профессионалом и уметь разделить личную жизнь и профессию. Ален Савченко и Евгений Тарасовых мало.
+30
-4
+26
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Maturmalai
Ответ Mari Gams
Может взрослому окружению бывшей пары , пора подумать и остановить этот разгул эмоций , вернее было бы спокойно обсудить ситуацию внутри , а не соревноваться кто больше набросит на вентилятор .
Когда я был маленьким, я никак не мог понять, почему взрослые не могут навести порядок в экономике, политике, социальной сфере. Потом вырос и понял, что нет никаких взрослых.
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Molly
Боже, спасай свою карьеру, мальчик🙏. Такая пара, такой тренер! Как можно было "просрать" всё это? Может ещё не поздно всё вернуть?
+28
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ИннаВБ
Ответ Mari Gams
Может взрослому окружению бывшей пары , пора подумать и остановить этот разгул эмоций , вернее было бы спокойно обсудить ситуацию внутри , а не соревноваться кто больше набросит на вентилятор .
Эмоции в соц. сетях бьют ключом только у Валеры, как впрочем и всегда. Василиса спокойно гуляет по Питеру.
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Лия Романова
«горшочек, не вари»
+23
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ЮИ
Давно хотела написать, что комментаторам и спортсу надо остановиться и оставить парня в покое... А то неизвестно, что у него в голове может придуматься... Но Валера не даёт шансов. Кажется, остановиться надо прежде всего ему.
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Дружба11
Валера,правда жизни такова,что кто-то радостно потирает руки и в восторге,что Ваша пара развалилась и Вы сошли с пробега, а Анжелика условно "обломалась", не надо этих людей радовать дальше.
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ИннаВБ
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
А зачем тогда нужны были пункты о финансовых условиях? То что это все условно, не смешите меня, сегодня условно на словах, завтра в суд за невыполнение контракта
+21
-5
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Dina Noname
Валер, ну ты определись, ты или мужик или «Я не договорила…»
+17
-2
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Мария Черкесова
Валерий в запрещенной социальной сети в России еще и рекламирует азартные игры....))))) Такими темпами может вообще аккаунт потерять
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Док Аксель
Токсикоз нарциссизма накрыл парня окончательно и он не ведает что творит. И остановить его некому, он вырос в этой среде...
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Ирина С
Мужчины сейчас очень инфантильны, и такими мы их сами растим. В этой ситуации я всё-таки на стороне партнёрши, потому что мужчина должен быть мужчиной, даже если он ещё подросток. Если контракт чисто номинальный, как говорят, тогда в чем его смысл? Такая чудесная пара была! Вот и остаётся Валерию только бравировать в соцсетях.
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Strawberry93
Контурные. А надо, учёба уже началась🐥
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galik55
Валер, все хватит. И тренер и девушка намекнули, что не жалеют , не зовут , не плачут.
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-5
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bona ulo
Болельщики только начали успокаиваться и тут Лерик решил подкинуть дровишек...
Валер, может вместо того, чтобы пытаться пугать ежей голым з.дом, возьмешь кнопочный телефон и пойдешь куда-нибудь подальше, в поход например, остыть и подумать. Все равно партнерши нет, и найти ее в ближайшее время - миссия невыполнимая.
+12
-1
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Syndycate
🤦‍♂️
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Arita1
Лучшие цитаты ещё ждут своего звёздного часа в черновиках!
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Kareglazaya
Ответ Дружба11
Валерий,а вот этого не надо, лучше постарайтесь урегулировать все трения и выступите с Васей в сезоне, не пускайте свой многолетний труд на смарку.
Я думаю, ни тренер, ни Василиса его не простят. Всему есть предел, а Ангелопол со своей мамой слишком уж много наворотили.
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Lana Kazakova
Ангелопол решил позориться до конца? Жалко, что его некому вразумить.
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garovatat
"Покуда карты не раскрыты,
Играй в свои миры
И у разбитого корыта
Найдёшь конец игры" (с)
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