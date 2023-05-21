Медведева о том, что не любит в людях: «Когда очень умные притворяются очень глупыми. Это всегда видно»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева соцсети Здоровье Питание Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что ей не нравится в людях.

Двукратная чемпионка мира ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– У тебя было РПП (расстройство пищевого поведения)? 

– У каждой второй фигуристки и художественной гимнастки РПП. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта. Это «норма» нашего вида деятельности (внимание на кавычки). 

– Вы любите заниматься цветочками и кустиками в своем саду?

– Очень редко, но люблю.

– Расскажи какой-нибудь факт о человеке, в которого влюблена. 

– Всю еду поливает майонезом. 

– У тебя есть стилист или сама подбираешь образы?

– Сама. 

– Когда обрела свой стиль?

– Пока что обрела только на льду.

– Не трудно жить с двумя собаками?

– Вообще прекрасно. 

– Что бы ты сказала маленькой Жене Медведевой?

– Она бы все равно не поняла смысла сказанного.

– Что не очень любишь в людях?

– Когда очень умные люди притворяются очень глупыми. Это всегда видно и даже кому-то нравится, – написала фигуристка. 

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64 комментария

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Храбрая виолончелистка
А вреда больше, когда наоборот очень глупые притворяются очень умными.
+88
-3
+85
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Olga.t
Странно, никогда не замечала, что умные люди пытаются казаться глупыми)), обычно всё наоборот.
Может быть, это зависит от того, с кем они общаются? Как вариант, подстраиваются под собеседника...
Но это уже проблема собеседника.
+63
-9
+54
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Verysia
Ответ Olga.t
Странно, никогда не замечала, что умные люди пытаются казаться глупыми)), обычно всё наоборот. Может быть, это зависит от того, с кем они общаются? Как вариант, подстраиваются под собеседника... Но это уже проблема собеседника.
«Не страшно, когда умный иногда тупит, страшно, когда дурак умничает» (с)
+42
-5
+37
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Anneta28
Ответ Olga.t
Странно, никогда не замечала, что умные люди пытаются казаться глупыми)), обычно всё наоборот. Может быть, это зависит от того, с кем они общаются? Как вариант, подстраиваются под собеседника... Но это уже проблема собеседника.
Это назывпется "косить под дурачка".
+33
-10
+23
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Аленка_76
Очень понравилась рубрика вопрос-ответ!
+33
-15
+18
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Сашуля П
Ответ Александр Колодин
А зачем умному притворяться глупым? Никогда таких не встречал. Наоборот, любой нормальный человек всегда стремится выглядеть чуточку лучше, чуточку умнее, чем он есть на самом деле.
Вам повезло). Но такое часто бывает, для достижения определённых целей
+23
-6
+17
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Татьяна Вересова
Люблю эту рубрику от Жени. Всегда интересно почитать ее ответы. И не мне одной, судя по тому, как уже полыхает на спортс.ру)
+41
-25
+16
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ nina1212
Комментарий удален модератором
Ради интереса глянула. Так и есть, вся толпа из блога медосальхов пригнана. Они там массовку создают, сегодня-здесь.
Борется с забвением наш человеческий гений.
+26
-11
+15
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Татьяна Кот
Женя молодец, что отвечает на вопросы поклонников, всегда интересно читать её ответы, чуство юмора на высоте!
+40
-26
+14
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Галина Александрова
Хуже, когда очень глупые люди притворяются очень умными.
+13
-1
+12
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Александр Колодин
А зачем умному притворяться глупым? Никогда таких не встречал. Наоборот, любой нормальный человек всегда стремится выглядеть чуточку лучше, чуточку умнее, чем он есть на самом деле.
+18
-7
+11
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Сашуля П
Люблю Женины блиц-ответы, информативно и часто с юмором).
+28
-17
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Lilek Li
Кстати, на счёт парня Медведовой. Мне кажется. что это Губерниев, раз любит Майонез. С Шаурмой, как раз будет))
+21
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aalto
боюсь, что "очень умные" для медведевой это какой-нибудь милохин ))
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Соня Розенфельд
Женя даёт интернет-изданиям о чём писать в который раз)) Обожаю вопрос-ответ!)
+25
-15
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gift...!
Женя, ты там говорила давече, что в школу не доходила и не доучилась...
Может, стоит туда на пару годиков вернуться, а потом купать МГУ в нечистотах....
+28
-18
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Milorada K
Ответ Tresk2
У Алиночки всё наоборот. Пытается выглядеть умной, но не получается.
Алина не пытается. Это ЕМ у нас пытается сойти за интеллектуалку. Но то бутоеньерки подводят, то Жюль Верн. Даже из МГУ попёрли. Ничего не получается. Только и остаётся, что фотографироваться каждую неделю.
+14
-5
+9
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Lilek Li
Ответ Gemma157
А мне не нравится когда не имея никаких талантов лезут в телеведущие, певицы, боксерши и фехтовальщицы..
а как вам Шаурма?))
+13
-4
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Кокич
Возлюбленный ЕМ всю еду поливает майонезом ©

Когда Шурик с Лидой готовились к экзамену, они всю еду "поливали" горчицей.
+8
0
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Самасебезвезда
Странно, а почему "уважаемая редакция" не сохранила орфографию и пунктуацию автора, ошибки все исправила? Так можно оказывается, да?
+11
-4
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Verysia
Ответ Татьяна Кот
Женя молодец, что отвечает на вопросы поклонников, всегда интересно читать её ответы, чуство юмора на высоте!
Поклонница с месячным стажем 🤣
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zadonbasss
Ответ Александр Колодин
А зачем умному притворяться глупым? Никогда таких не встречал. Наоборот, любой нормальный человек всегда стремится выглядеть чуточку лучше, чуточку умнее, чем он есть на самом деле.
например, на работе , чтоб меньше наваливали работы) зарплата та же, а нагрузка будет гораздо меньше. что с дурака возьмешь)??
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Elena Savanuk
Ответ Храбрая виолончелистка
А вреда больше, когда наоборот очень глупые притворяются очень умными.
Сорвали с языка ! ;)
+7
-2
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Наталья Полякова
Спасибо Жене за рубрику вопрос-ответ. Очень интересные ответы, всегда с юмором. И ещё ,узнаешь много нового о человеке, понимаешь что в жизни, она такой же обычный . Знай, что не смотря на хейт и осуждение, ты очень хорошая девушка. Ты прекрасная фигуристка и чудесная дочь, для своей мамы. А хейтеры всегда будут у интересных и известных людей, не обращай внимание на этих людей 🥰🥰🥰
+23
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Иван Иванов
"Я не дура! Потому что если бы я была дура, то я бы знала об этом!"
+5
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