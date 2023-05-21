Евгения Медведева рассказала, что ей не нравится в людях.

Двукратная чемпионка мира ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– У тебя было РПП (расстройство пищевого поведения)?

– У каждой второй фигуристки и художественной гимнастки РПП. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта. Это «норма» нашего вида деятельности (внимание на кавычки).

– Вы любите заниматься цветочками и кустиками в своем саду?

– Очень редко, но люблю.

– Расскажи какой-нибудь факт о человеке, в которого влюблена.

– Всю еду поливает майонезом.

– У тебя есть стилист или сама подбираешь образы?

– Сама.

– Когда обрела свой стиль?

– Пока что обрела только на льду.

– Не трудно жить с двумя собаками?

– Вообще прекрасно.

– Что бы ты сказала маленькой Жене Медведевой?

– Она бы все равно не поняла смысла сказанного.

– Что не очень любишь в людях?

– Когда очень умные люди притворяются очень глупыми. Это всегда видно и даже кому-то нравится, – написала фигуристка.