Медведева о том, что не любит в людях: «Когда очень умные притворяются очень глупыми. Это всегда видно»
Евгения Медведева рассказала, что ей не нравится в людях.
Двукратная чемпионка мира ответила на вопросы подписчиков в соцсети.
– У тебя было РПП (расстройство пищевого поведения)?
– У каждой второй фигуристки и художественной гимнастки РПП. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта. Это «норма» нашего вида деятельности (внимание на кавычки).
– Вы любите заниматься цветочками и кустиками в своем саду?
– Очень редко, но люблю.
– Расскажи какой-нибудь факт о человеке, в которого влюблена.
– Всю еду поливает майонезом.
– У тебя есть стилист или сама подбираешь образы?
– Сама.
– Когда обрела свой стиль?
– Пока что обрела только на льду.
– Не трудно жить с двумя собаками?
– Вообще прекрасно.
– Что бы ты сказала маленькой Жене Медведевой?
– Она бы все равно не поняла смысла сказанного.
– Что не очень любишь в людях?
– Когда очень умные люди притворяются очень глупыми. Это всегда видно и даже кому-то нравится, – написала фигуристка.
Может быть, это зависит от того, с кем они общаются? Как вариант, подстраиваются под собеседника...
Но это уже проблема собеседника.
Борется с забвением наш человеческий гений.
Может, стоит туда на пару годиков вернуться, а потом купать МГУ в нечистотах....
Когда Шурик с Лидой готовились к экзамену, они всю еду "поливали" горчицей.