Мария Боровикова: «В прошлом году Коломенская и Фролов настолько ярко исполняли танго, что мы захотели сделать программу в том же ключе»

Теги сборная России танцы на льду Артем Фролов Денис Самохин Мария Боровикова Анна Коломенская Николай Никонов Фигурное катание

Тренер рассказала о новых программах дуэта Анна Коломенская – Артем Фролов.

Ранее фигуристы выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Они уже можно сказать опытная юниорская пара. Ритм-танец у ребят на композиции Felicita и Soli. Они у нас «итальянцы». В этой программе мы отталкивались от Артема. Он – темноволосый, похож на итальянца, и мы подбирали ребятам соответствующие образы и музыку. Нам, кажется, программа им идет. Это танец на музыку 80-х. Молодые, влюбленные люди танцуют вместе и наслаждаются счастьем.

Произвольный танец ребятам поставил Денис Самохин, помогал наш тренер Николай Никонов, да и вся наша команда. Это танго, состоящее из трех разных частей (Tanguera, Vuelvo Al Sur, Libertango). Мы решили оставить эту тему с прошлого года, но программу сделали новую.

В прошлом году ребята настолько ярко исполняли танго, и это отметили все судьи и зрители, что мы захотели сделать программу в том же ключе, но, безусловно, усложнить, что-то добавить, поменять музыку и усовершенствовать. Программа получилась насыщенная, сложная, танцевальная. Будем ее накатывать», – сказала Мария Боровикова.

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3 комментария

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Бузина
В прошлом сезоне лучшее танго было у Ани Фроловой. Очень запоминающаяся постановка. Позы, костюм, Анино исполнение. До сих пор пересматриваю.
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Allairina
Дерзайте! Танго на льду - это очень красиво! Но надо показывать очень высокий класс катания, ведь помарки в танго сильней видны! Пусть всё получится красиво! Успехов!
+2
0
+2
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radovich
Думаю, эта постановка танго во многом новаторская благодаря возможности ребят создать иллюзию танца на паркете. Скорость, все чувства выражены в движениях тела. Глаза в глаза. Думаю, их будут сравнивать с танго новой американской пары Катарина Вольфкостин - Дмитрий Царевский, тренирующейся в монреальской академии MADI. Ритм-танец под итальянцев - оригинальное решение. Пожелаю удачи и признания!
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