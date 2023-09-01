Мария Боровикова: «В прошлом году Коломенская и Фролов настолько ярко исполняли танго, что мы захотели сделать программу в том же ключе»

Тренер рассказала о новых программах дуэта Анна Коломенская – Артем Фролов.

Ранее фигуристы выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Они уже можно сказать опытная юниорская пара. Ритм-танец у ребят на композиции Felicita и Soli. Они у нас «итальянцы». В этой программе мы отталкивались от . Он – темноволосый, похож на итальянца, и мы подбирали ребятам соответствующие образы и музыку. Нам, кажется, программа им идет. Это танец на музыку 80-х. Молодые, влюбленные люди танцуют вместе и наслаждаются счастьем.

Произвольный танец ребятам поставил Денис Самохин, помогал наш тренер Николай Никонов, да и вся наша команда. Это танго, состоящее из трех разных частей (Tanguera, Vuelvo Al Sur, Libertango). Мы решили оставить эту тему с прошлого года, но программу сделали новую.

В прошлом году ребята настолько ярко исполняли танго, и это отметили все судьи и зрители, что мы захотели сделать программу в том же ключе, но, безусловно, усложнить, что-то добавить, поменять музыку и усовершенствовать. Программа получилась насыщенная, сложная, танцевальная. Будем ее накатывать», – сказала Мария Боровикова.