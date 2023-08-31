Роднина об условиях Ангелопола для Кагановской: «В этом нет ничего абсурдного. На Западе практика с подобными контрактами есть»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что в контракте Валерия Ангелопола нет ничего абсурдного.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Он выступал с Василисой Кагановской, но сегодня их дуэт распался. 

Сама Кагановская заявила, что партнер предложил ей контракт о том, что она должна взять Ангелопола «на полное обеспечение».

«На Западе практика с подобными контрактами есть. В этом нет ничего абсурдного, на Западе все оплачивают, если ты хочешь кататься со мной в паре, а у меня нет возможности оплатить лед и работу тренера», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»

Анжелика Крылова: «Ангелопол категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин не было»

47 комментариев

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Екатерина Ивановская
Еще одна с завышенным ЧСВ.
Почему-то Ваня Букин ждал Сашу Степанову, не бегал по партнершам как ужаленный, не заставлял подписывать контракты. Может потому что он воспитанный?
А что такого достиг Ангелопол, чтобы для того, чтобы кататься с ним в паре, нужно взять на себя полностью все расходы?
+40
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Алеся Ткаченко
А Ангелопол так бедствовал,что не мог оплатить лед и тренировки,поэтому требовал содержания от партнерши?Да еще в виде ультиматума?Дно днищенское
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+30
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Ayla
"во Франции принято вставать из-за стола голодными! - мы с тобой во Франции? - нет! - ну значит сидим и жрем!"
+30
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Marya Y
На Западе другая система, вообще - другая. Эти получали зарплату от клуба и Минспорта, лёд.
+28
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Мурманчанин37
Я понимаю, что Роднина вообще не следит за нашим фигурным, но она хотя бы в курсе, что они откатали 5 сезонов, прошли предсезонку (с новыми программами) и тут Валеру "осенило"?
+21
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+21
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Даша Лавренова
Я ещё понимаю предлагать такие условия когда ты только встаёшь с человеком в пару. На берегу обговорить. Но в виде ультиматума после нескольких лет совместной работы – кринж
+20
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tanya_1111
Ответ Екатерина Ивановская
Еще одна с завышенным ЧСВ. Почему-то Ваня Букин ждал Сашу Степанову, не бегал по партнершам как ужаленный, не заставлял подписывать контракты. Может потому что он воспитанный? А что такого достиг Ангелопол, чтобы для того, чтобы кататься с ним в паре, нужно взять на себя полностью все расходы?
Ваня не то что ждал они пережили все эти любовные перипетии между собой, женились, детей родили, Ангелопол сломался на первой же ступеньке.
+19
-1
+18
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smoky eyes
Так там даже питание в поездках. Даже на дошик в поезд « настоящему мужчине» не хватает?
+15
0
+15
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Эта американка любую мерзость поддержит, если она практикуется на швятом западе
+17
-4
+13
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Katerina Sunny
А ничего, что пара входила в сборную?
+13
0
+13
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Gemma157
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На Западе и женщины бывшим мужьям алименты платят.
Ангелопол, к его сожалению, не последний мужчина в мире чтобы его содержали
+15
-2
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bona ulo
На Западе спортсмены сами все оплачивают. Некоторые даже работать устраиваются, чтобы иметь возможность оплатить тренировки. А у нас вообще-то гос.финансирование. Данная пара - сборники, которым оплачивали большинство расходов, в том числе на тренировки, поездки, сборы, инвентарь, медицину. Плюс они получали зп от клуба и федерации. Ангелопол далеко не из бедной семьи. И они уже 5 лет катались.
Возникает вопрос, если с желающих сменить гражданство требуют компенсацию, то почему бы Ангелополу, за вот такой развал перспективной пары перед самым сезоном, не возместить расходы на подготовку пары хотя бы за предстоящий сезон. За сборы, постановку программ, коньки, костюмы, если пошиты. Причем за пару в целом, а не только за себя. На них были затрачены бюджетные средства. Должна же быть ответственность за подобные выкрутасы.
+12
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Lana Kazakova
Ангелопол сборник, ему всё государство оплачивало + зарплата + призовые. Он сам в недавнем интервью говорил, что за месяц купил 3 айфона. Ему этого было мало? Ещё и Василиса ему должна доплачивать что ли
+11
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+11
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elene.elene
Причем тут запад? А как он оплачивал расходы те 5 лет, что они катались? Он, что мальчик из бедной семьи? В брендовых шмотках ходит с айфоном, а на чехлы для коньков - нет денег? Я могу представить такую ситуацию, финансовую поддержку одним из партнеров в самом начале пути, чтобы помочь спортивной паре состояться. Но у них совсем другая ситуация. Они уже были в элите, в основе сборной, на зарплате, с призовыми и покатушками на шоу. Что, нет денег у мальчика? Не верю. Тут мотив или "элегантно" избавиться от партнерши или поглумиться мол "я с тобой катаюсь только за твои деньги".
+11
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+11
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Александр Шульгин
Ответ Мурманчанин37
Я понимаю, что Роднина вообще не следит за нашим фигурным, но она хотя бы в курсе, что они откатали 5 сезонов, прошли предсезонку (с новыми программами) и тут Валеру "осенило"?
Да ещё стали сборниками взрослыми получили хорошую зарплату, приятные призовые, участвовали в шоу плюс на полном обеспечении федерации и тут Ангелопола осенило что надо ещё и с Кагановсеой денег брать
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+9
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Gemma157
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Ответ smoky eyes
Так там даже питание в поездках. Даже на дошик в поезд « настоящему мужчине» не хватает?
Может настоящий мужчина хочет мраморной говядины из дорогого ресторана?
+9
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+9
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Александр Шульгин
Ну вот пусть и ищет кто ему оплатит. И чего сравнивать ему все федерации оплачивала он в сборной был взрослой
+7
0
+7
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Ayla
" у меня нет возможности оплатить лед " - уже очередь на Пусть Говорят из фигуристов
+8
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Kareglazaya
В бальных танцах тоже такое практикуется: мальчиков не хватает, поэтому родители девочек оплачивают поездки на турниры обоим.
Но одно дело, когда люди только собираются встать в пару. Тут как раз самое время обсуждать условия и подписывать контракты. И совсем другое, когда катаются вместе несколько лет, все программы на сезон поставлены и вдруг такой ультиматум.
+6
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Оз
Ответ Е...С
Тогда надо вопросы тренеру задавать, почему требует дополнительную оплату за свою работу с ними.
Там вообще-то в контракте Валера требует оплачивать ему шнурки и чехлы для коньков, треники, питание и т. д. Так что при чем здесь тренер?! Это Валера возомнил себя звездой и требует оплачивать его хотелки! Блин, он бы ещё оплату трусов в контракт написал. Дно какое-то.
+5
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+5
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Аврора кубик
Тогда придётся, ему поехать на Запад)))
+5
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Ice_Baby
Ответ Алеся Ткаченко
А Ангелопол так бедствовал,что не мог оплатить лед и тренировки,поэтому требовал содержания от партнерши?Да еще в виде ультиматума?Дно днищенское
Почему он вообще должен был оплачивать лед и тренера, если они члены сборной, и все затраты должна была брать на себя Федерация
+4
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papadok
Похоже на брачный контракт. Вроде все законно и предусмотрительно, а все равно вспоминается что-то вроде чеховской «Свадьбы».
+4
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Роднина поддержит любую мерзость, но обос..т всё самое прекрасное. Зачем нам такие депутаты ?
+4
0
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Katerina Sunny
Ответ Е...С
Тогда надо вопросы тренеру задавать, почему требует дополнительную оплату за свою работу с ними.
Я почитала пункты договора. Это прямо какая-то идеальная пара, если они всем этим занимались дополнительно, а не просто составили контракт. Любопытный пункт про соревнования вне графика ФФКР- это какие?
+4
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