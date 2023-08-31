Роднина об условиях Ангелопола для Кагановской: «В этом нет ничего абсурдного. На Западе практика с подобными контрактами есть»

Ирина Роднина считает, что в контракте Валерия Ангелопола нет ничего абсурдного.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Он выступал с Василисой Кагановской, но сегодня их дуэт распался.

Сама Кагановская заявила, что партнер предложил ей контракт о том, что она должна взять Ангелопола «на полное обеспечение».

«На Западе практика с подобными контрактами есть. В этом нет ничего абсурдного, на Западе все оплачивают, если ты хочешь кататься со мной в паре, а у меня нет возможности оплатить лед и работу тренера», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»

Анжелика Крылова: «Ангелопол категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин не было»