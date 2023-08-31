Роднина об условиях Ангелопола для Кагановской: «В этом нет ничего абсурдного. На Западе практика с подобными контрактами есть»
Ирина Роднина считает, что в контракте Валерия Ангелопола нет ничего абсурдного.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Он выступал с Василисой Кагановской, но сегодня их дуэт распался.
Сама Кагановская заявила, что партнер предложил ей контракт о том, что она должна взять Ангелопола «на полное обеспечение».
«На Западе практика с подобными контрактами есть. В этом нет ничего абсурдного, на Западе все оплачивают, если ты хочешь кататься со мной в паре, а у меня нет возможности оплатить лед и работу тренера», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»
Анжелика Крылова: «Ангелопол категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин не было»
Почему-то Ваня Букин ждал Сашу Степанову, не бегал по партнершам как ужаленный, не заставлял подписывать контракты. Может потому что он воспитанный?
А что такого достиг Ангелопол, чтобы для того, чтобы кататься с ним в паре, нужно взять на себя полностью все расходы?
Ангелопол, к его сожалению, не последний мужчина в мире чтобы его содержали
Возникает вопрос, если с желающих сменить гражданство требуют компенсацию, то почему бы Ангелополу, за вот такой развал перспективной пары перед самым сезоном, не возместить расходы на подготовку пары хотя бы за предстоящий сезон. За сборы, постановку программ, коньки, костюмы, если пошиты. Причем за пару в целом, а не только за себя. На них были затрачены бюджетные средства. Должна же быть ответственность за подобные выкрутасы.
Но одно дело, когда люди только собираются встать в пару. Тут как раз самое время обсуждать условия и подписывать контракты. И совсем другое, когда катаются вместе несколько лет, все программы на сезон поставлены и вдруг такой ультиматум.