Хореограф Алексей Железняков высказался о желании фигуристок пробовать себя в пении.

Сегодня серебряный призер Олимпиады Александра Трусова выпустила клип на песню «Два крыла».

«Если дети хотят развиваться в чем‑то другом, почему нет? Это хобби, увлечение. Зачем судить строго, если они не профессионалы?

Они публичные люди, которые находятся под пристальным вниманием. Дети разносторонние — они хотят и петь, и на лошадке покататься, и что угодно еще. Это их жизнь, это их право. Чем больше ты попробуешь хороших занятий, тем лучше.

Прекрасно, что дети чем‑то еще увлекаются, что у них есть еще что‑то, кроме спорта. Это творчески развивает, чаша наполняется. Чем фигурист творчески более наполнен, тем он круче и эмоциональнее катается. Я только за! Пусть ребята развлекаются», — сказал Железняков.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом