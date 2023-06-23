Железняков о пении фигуристок: «Дети разносторонние — они хотят и петь, и на лошадке покататься, и что угодно еще»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о желании фигуристок пробовать себя в пении.

Сегодня серебряный призер Олимпиады Александра Трусова выпустила клип на песню «Два крыла». 

«Если дети хотят развиваться в чем‑то другом, почему нет? Это хобби, увлечение. Зачем судить строго, если они не профессионалы?

Они публичные люди, которые находятся под пристальным вниманием. Дети разносторонние — они хотят и петь, и на лошадке покататься, и что угодно еще. Это их жизнь, это их право. Чем больше ты попробуешь хороших занятий, тем лучше.

Прекрасно, что дети чем‑то еще увлекаются, что у них есть еще что‑то, кроме спорта. Это творчески развивает, чаша наполняется. Чем фигурист творчески более наполнен, тем он круче и эмоциональнее катается. Я только за! Пусть ребята развлекаются», — сказал Железняков.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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11 комментариев

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Viks
19 - не дети, кобылки уже.
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Lennuci
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело. Как никогда актуально.
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chespo
А до какого возраста идёт период "дети", согласно Железнякову, до плавного выхода на пенсию? ))
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ретроградный меркурий
Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота...
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Kareglazaya
Как на соревнованиях выступать, так в 15 лет - уже взрослые. А как на лошадке покататься, то и в 19 - это еще бети 😆
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Рус Киссенжер
и одно,и второе,и третье. и все за деньги.
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Lёna
Ответ Viks
19 - не дети, кобылки уже.
еще тинейджеры)
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-1
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Viks
Ответ Lёna
еще тинейджеры)
В 18 призывают в армию и могут бросить в бой... А эти на лошадке покататься...
0
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Lёna
Ответ Viks
В 18 призывают в армию и могут бросить в бой... А эти на лошадке покататься...
скоро в 21 будут призывать
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Viks
Ответ Lёna
скоро в 21 будут призывать
И это правильно.
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Lёna
Ответ Viks
И это правильно.
согласна
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