Илья Авербух: «Был свидетелем, как трепетно Федченко тренировала Горбачеву в межсезонье. Очень рад такому разрешению ситуации»
Илья Авербух прокомментировал новости о нахождении Алины Горбачевой.
«В первую очередь просто по‑человечески очень рад этой доброй новости. Алина Горбачева каталась у меня в гастрольном туре. Именно ее тренер попросила меня поддержать Алину и взять фигуристку в тур, чтобы она набиралась опыта и выступала на ряду с большими чемпионами. Что в общем я и сделал. В ряде городов тура Алина выступала, делала очень здорово. Публика принимала ее замечательно.
Когда я ставил программу Матвею Ветлугину, то делал это как раз на том льду, где тренировалась Алина. Поэтому был свидетелем несколько дней, как трепетно Софья Федченко тренировала Алину в межсезонье.
Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа. Прекрасная совместная работа молодого, очень амбициозного и талантливого тренера и молодой, талантливой амбициозной фигуристки. Поэтому очень рад такому разрешению ситуации.
Считаю, самое правильное, что может сейчас сделать пресса — это сообщить всем, что все хорошо и не раздувать, не куражиться, не травмировать никого. Поддерживаем всех, идем дальше», – рассказал Авербух.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Очень правильные слова!
Хорошо на этот раз обошлось, а если в следующий раз с собой сделает что нибудь, он что не понимает.
если фигуристы этого тренера у него в шоу катаются.