Илья Авербух: «Был свидетелем, как трепетно Федченко тренировала Горбачеву в межсезонье. Очень рад такому разрешению ситуации»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Илья Авербух прокомментировал новости о нахождении Алины Горбачевой.

«В первую очередь просто по‑человечески очень рад этой доброй новости. Алина Горбачева каталась у меня в гастрольном туре. Именно ее тренер попросила меня поддержать Алину и взять фигуристку в тур, чтобы она набиралась опыта и выступала на ряду с большими чемпионами. Что в общем я и сделал. В ряде городов тура Алина выступала, делала очень здорово. Публика принимала ее замечательно.

Когда я ставил программу Матвею Ветлугину, то делал это как раз на том льду, где тренировалась Алина. Поэтому был свидетелем несколько дней, как трепетно Софья Федченко тренировала Алину в межсезонье.

Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа. Прекрасная совместная работа молодого, очень амбициозного и талантливого тренера и молодой, талантливой амбициозной фигуристки. Поэтому очень рад такому разрешению ситуации.

Считаю, самое правильное, что может сейчас сделать пресса — это сообщить всем, что все хорошо и не раздувать, не куражиться, не травмировать никого. Поддерживаем всех, идем дальше», – рассказал Авербух.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

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16 комментариев

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Имя Фамилия
"не раздувать, не куражиться, не травмировать никого. Поддерживаем всех, идем дальше"
Очень правильные слова!
+17
-3
+14
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N-fox
Спасибо за человечный комментарий и поддержку.
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Даша Юдкина
Ответ Anneta28
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А родители вы хотите сказать совершенно не виноваты?Или это не они несут ответственность за безопасность ребенка?Девочка 7 лет живет с тренером,а матери абсолютно начхать на это,но как только что-то случилось так сразу тренера обвинить бежим,да?А где была мать?
+9
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+8
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AAPolyansky
так трепетно, что Горбачева от нее сбежала куда глаза глядят
+8
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Natalia Solomakha
Ага, всё замять, замолчать, как обычно, чтоб чего неприятного или компрометирующего ненароком не вылезло.
+7
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Lale Ganbarova
Авербух в любой ситуации придерживается линии партии. Грошь цена его словам
+8
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+6
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Бильм@н
Ну в общем всё понятно. Хотят во всем обвинить спортсменку, мол неуравновешенная эгоистка, а тренерша выйдет сухой из воды, она типа белая и пушистая и вообще не причем.
+12
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+5
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Ezhevika33
Девочка сбежала от этого " трепетного" тренера, тут тревогу бить надо, а он оды поёт.
Хорошо на этот раз обошлось, а если в следующий раз с собой сделает что нибудь, он что не понимает.
+7
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+4
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несахар
этот хитросделанный товарищ любому тренеру лизнёт.
если фигуристы этого тренера у него в шоу катаются.
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Black&White
Так не слиплось ни у кого от таких речей?
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chespo
Так трепетно тренировала, что сначала у Алины была травма, а как только она смогла выйти на лед после неё, так почти сразу сбежала. Быстро бомонд кинулся защищать своих и валить все на несовершеннолетнюю спортсменку.
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несахар
Ответ Natalia Solomakha
Ага, всё замять, замолчать, как обычно, чтоб чего неприятного или компрометирующего ненароком не вылезло.
их девиз - своих не бросаем
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Девушка Безимени
ситуация-то как раз еще и не разрешена..
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Anneta28
Ответ Даша Юдкина
А родители вы хотите сказать совершенно не виноваты?Или это не они несут ответственность за безопасность ребенка?Девочка 7 лет живет с тренером,а матери абсолютно начхать на это,но как только что-то случилось так сразу тренера обвинить бежим,да?А где была мать?
Перечитайте мои предыдущие сообщения. Если не хотите, то тезисно "Взрослые - мрази" Все без исключения, кто замешан в этой истории.
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Авербуха кто ему платит за того и поет
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Anneta28
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figur mafia
Непорядочный человек Авербух. Довёл Костомарова до цугундера и сам же хотел на этом бабок срубить, а теперь обстирывает каканое пальто живодёрки.
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