Павел Слюсаренко: «У Чикмаревой и Янченкова усложнений как таковых не будет. контент останется с прошлого сезона»

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не будут усложнять контент на новый сезон.

Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России, так как не успевают подготовиться к ним.

— Какие усложнения можно ждать от пары и Матвея Янченкова?

— Нам нужно ждать возвращения и выздоровления ребят. Усложнений как таковых не будет. Больше будем работать над стабильностью и качеством исполнения элементов. Как прыжковый контент, так и подрутки остаются с прошлого сезона, – рассказал тренер пары .