Павел Слюсаренко: «У Чикмаревой и Янченкова усложнений как таковых не будет. контент останется с прошлого сезона»

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не будут усложнять контент на новый сезон.

Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России, так как не успевают подготовиться к ним.

— Какие усложнения можно ждать от пары Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова?

— Нам нужно ждать возвращения и выздоровления ребят. Усложнений как таковых не будет. Больше будем работать над стабильностью и качеством исполнения элементов. Как прыжковый контент, так и подрутки остаются с прошлого сезона, – рассказал тренер пары Павел Слюсаренко.

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5 комментариев

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Rina
Главное восстановиться после травмы!
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Alla Belova
Хорошо бы они полноценно вернулись, очень интересная пара, с индивидуальностью.
Но антропометрия партнёрши очень настораживает.
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Елена Спирина
Пусть спокойно нарабатывают стабильность и восстанавливаются. Удачи в сезоне
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romeo5555
Восстановиться после травмы и войти в сезон. ОП это просто показательные)
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nik svt
Ответ Alla Belova
Хорошо бы они полноценно вернулись, очень интересная пара, с индивидуальностью. Но антропометрия партнёрши очень настораживает.
Этой паре придется очень и очень много работать, больше чем другим. И не только на льду, но и друг с другом, быть командой, в парном это так важно. Пока этого у них, по-моему, не видно. Может, маленькие еще...
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