Слюсаренко о Чикмаревой и Янченкове: «Основная цель на сезон – подготовить ребят к взрослому чемпионату России»

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Павел Слюсаренко рассказал о целях Чикмаревой и Янченкова в новом сезоне.

Пара не выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске.

«По возрасту этот сезон они еще могут кататься в юниорах. На данный момент ребята восстанавливаются, у Матвея была травма. Посмотрим, как будет идти восстановление, но в планах есть выступление на первенстве России по юниорам. Это всегда полезно в плане опыта.

Хотя, понятно, основная цель на сезон – подготовить ребят к взрослому чемпионату России. Остальное будем обсуждать. Все зависит от состояния здоровья спортсменов», – сказал тренер.

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4 комментария

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Аврора кубик
Матвей, восстанавливайся!! Удачи ребятам и без травм)))
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Док Аксель
Интересная пара и с очень хорошей перспективой. Матвею здоровья, успешного лечения и реабилитации. Удачи и успеха ребятам в новом сезоне !
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Allairina
Желаю Матвею здоровья, и скорейшего восстановления. И пусть все получится, как задумано! Катайтесь без травм!
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galik55
Ребятам восстановиться к сезону, усложнить прыжки, у них всегда очень интересные программы, удачи.
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