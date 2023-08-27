Слюсаренко о Чикмаревой и Янченкове: «Основная цель на сезон – подготовить ребят к взрослому чемпионату России»

Павел Слюсаренко рассказал о целях Чикмаревой и Янченкова в новом сезоне.

Пара не выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске.

«По возрасту этот сезон они еще могут кататься в юниорах. На данный момент ребята восстанавливаются, у Матвея была травма. Посмотрим, как будет идти восстановление, но в планах есть выступление на первенстве России по юниорам. Это всегда полезно в плане опыта.

Хотя, понятно, основная цель на сезон – подготовить ребят к взрослому чемпионату России. Остальное будем обсуждать. Все зависит от состояния здоровья спортсменов», – сказал тренер.