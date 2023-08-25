Гран-при среди юниоров. Накаи, Ю Сон Ким, Чао, Такаги, Шифрина выйдут на лед с произвольными программами

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25 августа на первом этапе Гран-при среди юниоров будут разыграны медали у девушек.

Гран-при среди юниоров

Первый этап

Бангкок, Таиланд

Девушки

Произвольная программа

Начало – 12.50 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Пятая разминка

21. Фатартида Кенешиге (Таиланд)

22. Аманда Геззо (Италия) 

23. Антея Градинару (Швейцария)

24. Софья Шифрина (Израиль) 

25. Хетти Ши (Канада)

Шестая разминка

26. Йо Такаги (Япония)

27. Хи Суэ Хан (Южная Корея)

28. Рючен Тонг (Китай)

29. Анника Чао (США) 

30. Ю Сон Ким (Южная Корея)

31. Ами Накаи (Япония)

После короткой программы

1. Ами Накаи (Япония) – 67,49

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 63,04

3. Анника Чао (США) – 58,93

4. Йо Такаги (Япония) – 58,30

5. Рючен Тонг (Китай) – 57,45

6. Хи Суэ Хан (Южная Корея) – 55,29

7. Хетти Ши (Канада) – 54,09

8. Антея Градинару (Швейцария) – 53,62

9. Софья Шифрина (Израиль) – 53,07

10. Аманда Геззо (Италия) – 51,79

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