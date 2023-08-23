Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Ю Сон Ким, Хи Суэ Хан, Шифрина покажут короткие программы

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24 августа девушки покажут короткие программы на 1-м этапе Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

Первый этап

Бангкок, Таиланд

Девушки

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Вторая разминка

6. Ю Сон Ким (Южная Корея)

7. Рючен Тонг (Китай)

Третья разминка

11. Айо Такаги (Япония)

13. Хи Суэ Хан (Южная Корея)

15. Хетти Ши (Канада)

Четвертая разминка

18. Варвара Короткова (Узбекистан)

20. Рютанг Ли (Китай)

Пятая разминка

22. Анника Чао (США)

Шестая разминка

27. Софья Шифрина (Израиль)

31. Ами Накаи (Япония)

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3 комментария

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Denis Travin
Лучшие результаты указанных юниорок:

Ю Сон Ким (Юж. Корея) - 14 лет 2 м-ца, первый сезон
Рючен Тонг (КНР) - 14, 148 см, первый сезон
Рютанг Ли (КНР) - 13/11, 156, первый сезон
Варвара Короткова (Узбекистан) - 15/6, 158, первый сезон
Анника Чао (США) - 13/10, 167, первый сезон
Софья Шифрина (Израиль) - 14, первый сезон

Айо Такаги (Япония) - 15/8, 156, первый сезон, 7-ое место по юниоркам ЧЯ 2022-23
Хи Суэ Хан (Юж. Корея) - 15/3, 151, 170.00 ЮГП 2022
Хетти Ши (Канада) - 15/1, 153, 148.75 ЮГП 2022, 1-е место на ЮЧ Канады 2023
Ами Накаи (Япония) - 15/4, 148, 205.90 ЮГП 2022, 3-е место ЮЧМ 2023 197.40.
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Katerina Sunny
С Софьей Плющенко будет?
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Татьяна Вересова
Интересно будет посмотреть постановки и контент. И сравнить с нашими открытыми прокатами
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