Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Ю Сон Ким, Хи Суэ Хан, Шифрина покажут короткие программы

24 августа девушки покажут короткие программы на 1-м этапе Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

Первый этап

Бангкок, Таиланд

Девушки

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале .

Вторая разминка

6. Ю Сон Ким (Южная Корея)

7. Рючен Тонг (Китай)

Третья разминка

11. Айо Такаги (Япония)

13. Хи Суэ Хан (Южная Корея)

15. Хетти Ши (Канада)

Четвертая разминка

18. Варвара Короткова (Узбекистан)

20. Рютанг Ли (Китай)

Пятая разминка

22. Анника Чао (США)

Шестая разминка

27. (Израиль)

31. Ами Накаи (Япония)