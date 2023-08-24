Алексей Железняков: «Валиева может станцевать что угодно. На полу она двигается как профессиональная танцовщица»
Хореограф Алексей Железняков оценил умение Камилы Валиевой танцевать в разных стилях.
«Камила Валиева — универсальная девочка. Она может по сути скатать и станцевать все что угодно. Для нее это не проблема. На полу она двигается как профессиональная танцовщица.
Если брать профессиональных людей, на нее можно будет поставить что угодно и отправить в какую‑то серьезная труппу танцевать спокойно без проблем. Это же видно на льду.
Естественно, Даниил (Глейхенгауз) увидел, решил попробовать что‑то новое, покреативить, почему нет? Вполне получается, наработается программа, и будет все здорово.
Очень мало таких спортсменов, которые действительно могут справляться с разными стилями, темпами. Какому‑то фигуристу поставишь программу, он привык всю жизнь лирику катать, а ты его заставишь динамику катать, все посыплется моментально. Это точно не про Валиеву, — сказал Железняков.
Я смотрел видео где они все танцуют, и можно было сравнить. Танец это уникальное искусство, можно разучить все движения, но все равно у одного будет коряво, а у другой волшебно, хотя движения одни и те же.
И на том видео, Валиева двигалась, скажем так, странно, на ее фоне та же Усачева выглядела намного лучше. У Камилы невероятная гибкость, но когда она эту гибкость проявляет в танце, часто это выглядит неэстетично, и даже пугающе.
А вот Щербакова конечно танцует лучше всех на порядок, и к этому г-н Железняков не имеет никакого отношения, потому что никого еще из своих учеников он не смог научить тому же.
А если вспомнить как танцевала Загитова на концерте Зиверт это вообще тихий ужас. Сколько Железняков учил ее танцевать? Лет десять?
Не то что некоторые ущемленцы на спортс))))
Но здесь в основном живут предрассутками , вот еще один пример ---доказивают , что Камилу вывели рано во взрослых, чтобы укрепить ей нервы . А на самом деле вывели потаму , что она переросла юниорское катание и показала всему миру , что юниорка может гармонично кататься и прыгать.