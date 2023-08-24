Алексей Железняков: «Валиева может станцевать что угодно. На полу она двигается как профессиональная танцовщица»

Хореограф Алексей Железняков оценил умение Камилы Валиевой танцевать в разных стилях.

« — универсальная девочка. Она может по сути скатать и станцевать все что угодно. Для нее это не проблема. На полу она двигается как профессиональная танцовщица.

Если брать профессиональных людей, на нее можно будет поставить что угодно и отправить в какую‑то серьезная труппу танцевать спокойно без проблем. Это же видно на льду.

Естественно, Даниил ( ) увидел, решил попробовать что‑то новое, покреативить, почему нет? Вполне получается, наработается программа, и будет все здорово.

Очень мало таких спортсменов, которые действительно могут справляться с разными стилями, темпами. Какому‑то фигуристу поставишь программу, он привык всю жизнь лирику катать, а ты его заставишь динамику катать, все посыплется моментально. Это точно не про Валиеву, — сказал .