Алексей Железняков: «Валиева может станцевать что угодно. На полу она двигается как профессиональная танцовщица»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков оценил умение Камилы Валиевой танцевать в разных стилях.

«Камила Валиева — универсальная девочка. Она может по сути скатать и станцевать все что угодно. Для нее это не проблема. На полу она двигается как профессиональная танцовщица.

Если брать профессиональных людей, на нее можно будет поставить что угодно и отправить в какую‑то серьезная труппу танцевать спокойно без проблем. Это же видно на льду.

Естественно, Даниил (Глейхенгауз) увидел, решил попробовать что‑то новое, покреативить, почему нет? Вполне получается, наработается программа, и будет все здорово.

Очень мало таких спортсменов, которые действительно могут справляться с разными стилями, темпами. Какому‑то фигуристу поставишь программу, он привык всю жизнь лирику катать, а ты его заставишь динамику катать, все посыплется моментально. Это точно не про Валиеву, — сказал Железняков.

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37 комментариев

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Natalia Solomakha
Ну, так и ставили бы ей соревновательные программы в разных стилях. Годами "Шторм" катает, только музыка меняется.
+31
-14
+17
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Bechet
Да. Посмотрел бы Камилу в каком танцевальном проекте. Небольшие отрывки контемпори танцев очень красивы
+18
-8
+10
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Bechet
Ответ Bechet
Да. Посмотрел бы Камилу в каком танцевальном проекте. Небольшие отрывки контемпори танцев очень красивы
Жесть. Столько дизов просто за положительный комментарий, не задевающий никого. Кто же так ущемляется?
+10
-1
+9
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Камаз Арбузов
Камила везде хороша, и на льду, и на танцевальной площадке. Любоваться можно вечно.
+12
-5
+7
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Люба Люба
Да, Камила на льду это совершенно другая история!
+15
-8
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Bechet
Ответ Natalia Solomakha
Ну, так и ставили бы ей соревновательные программы в разных стилях. Годами "Шторм" катает, только музыка меняется.
Передергиваете. Разных стилей у Камилы достаточно. Какая то устаревшая методичка
+15
-10
+5
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B.Jones
А она ещё и готовить наверное умеет. Да матрос?
+9
-5
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Lapo Elkann
Заинтриговал. Приятно слушать профессиональное мнение.
+10
-6
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Люба Люба
Ответ kagen
Мне кажется так Железняков косвенно нахваливает себя и свое преподавание танцев. Я смотрел видео где они все танцуют, и можно было сравнить. Танец это уникальное искусство, можно разучить все движения, но все равно у одного будет коряво, а у другой волшебно, хотя движения одни и те же. И на том видео, Валиева двигалась, скажем так, странно, на ее фоне та же Усачева выглядела намного лучше. У Камилы невероятная гибкость, но когда она эту гибкость проявляет в танце, часто это выглядит неэстетично, и даже пугающе. А вот Щербакова конечно танцует лучше всех на порядок, и к этому г-н Железняков не имеет никакого отношения, потому что никого еще из своих учеников он не смог научить тому же. А если вспомнить как танцевала Загитова на концерте Зиверт это вообще тихий ужас. Сколько Железняков учил ее танцевать? Лет десять?
Сказал поклонник Анечки на ветке Ками))))
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Люба Люба
Ответ Bechet
Жесть. Столько дизов просто за положительный комментарий, не задевающий никого. Кто же так ущемляется?
шульгин и к°))))
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Люба Люба
Ответ Gel Na
ну, не знаю... меня Ками на полу не впечатлила, по сравнению с Усачевой, Щербаковой, Косторной и Загитовой очень зажатая и не пластичная, вот на льду заметно преображается, лично для меня не идеал и не "космос", но смотрится грациознее и эстетичнее, чем на занятиях по хорео.
Хорошо что эти видео есть в свободном доступе, любой может посмотреть, и убедиться, что вы ,мягко скажем, занимаетесь сочинительством.
+6
-2
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kagen
Мне кажется так Железняков косвенно нахваливает себя и свое преподавание танцев.
Я смотрел видео где они все танцуют, и можно было сравнить. Танец это уникальное искусство, можно разучить все движения, но все равно у одного будет коряво, а у другой волшебно, хотя движения одни и те же.
И на том видео, Валиева двигалась, скажем так, странно, на ее фоне та же Усачева выглядела намного лучше. У Камилы невероятная гибкость, но когда она эту гибкость проявляет в танце, часто это выглядит неэстетично, и даже пугающе.

А вот Щербакова конечно танцует лучше всех на порядок, и к этому г-н Железняков не имеет никакого отношения, потому что никого еще из своих учеников он не смог научить тому же.
А если вспомнить как танцевала Загитова на концерте Зиверт это вообще тихий ужас. Сколько Железняков учил ее танцевать? Лет десять?
+14
-11
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katanie-na-ldu
Помимо Камилы еще много девочек, которые танцуют не хуже, если не лучше...
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Сáмсон Самсонов
Ни одна фигуристка из тшт танцевать не умеет, просто хорошо повторяют движения которым их учат, тем более валиева, видел её в СК, ак, по сравнению с Алиной и Аня и камила сильно проигрывают, а камила местами комично смотрится
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La Gushka
Даешь цыганочку с выходом!
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динамовец1923
Уф
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Руслан Карелов
Ответ Люба Люба
Вам все равно какой стаканчик, толку все равно нет и не будет)))
"Не пейти, дети, из лужи. Козлятами станете"
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Люба Люба
Право, приятно слушать и читать профессионалов своего дела- хореографов, балерин, фигуристов, тренеров, которые в один голос говорят о невероятном таланте Камилы.
Не то что некоторые ущемленцы на спортс))))
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Lapo Elkann
Ответ Bechet
Передергиваете. Разных стилей у Камилы достаточно. Какая то устаревшая методичка
Да , у нее и современные , новаторские , и лирика и т. д
Но здесь в основном живут предрассутками , вот еще один пример ---доказивают , что Камилу вывели рано во взрослых, чтобы укрепить ей нервы . А на самом деле вывели потаму , что она переросла юниорское катание и показала всему миру , что юниорка может гармонично кататься и прыгать.
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Александр Скворцов
Камила действительно талантливая танцовщица! Это отмечали профессиональные балерины, в частности Прима Лондонского балета Наталья Осипова.
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Bechet
Ответ Александр Шульгин
Я никогда никому не завидую тем более причем тут зависть и Валиева. Все должно быть честно и я уверен честность восторжествует и виновные понесут наказание посмотрим что решит КАС
Ты определись уже: Ты ждешь решения или назначил уже виновных? А то у тебя два противоречащих сообщения
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Люба Люба
Ответ katanie-na-ldu
Помимо Камилы еще много девочек, которые танцуют не хуже, если не лучше...
Имена, сударыня, имена!
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Александр Шульгин
Ответ Bechet
Ты определись уже: Ты ждешь решения или назначил уже виновных? А то у тебя два противоречащих сообщения
Я жду честного решения КАС
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Блинчик
Во загнул.
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Два уха
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Железяка прав 1000%.🔥
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