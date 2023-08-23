Софья Муравьева: «Очень настроена в этом сезоне добить четверные прыжки – сальхов и тулуп – сольно и в каскадах»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Муравьева рассказала о желании включить четверные прыжки в программы.

– Какие задачи ты ставишь перед собой в новом сезоне? Над чем будешь работать?

– Над всем работаю. Не только над изучением нового, но и улучшением старого. Буду до совершенства накатывать программы, буду улучшать тройной аксель. Я очень настроена в этом сезоне добить свои четверные прыжки – сальхов и тулуп – сольно и в каскадах.

У нас были сборы в Кисловодске, я их очень ждала, просто мечтала о них, по тому что Кисловодск – прекрасное место для восстановления сил: там разные гидромассажи, души, грязевые процедуры, лазеры и прочее. Когда после отдыха выходишь на лед, то от катания какие-то другие ощущения появляются, чувство легкости какое-то. И больше мотивации. Очень энергичные тренировки, потому что хочется кататься.

Сейчас я постепенно вхожу в сезон, нарабатываю тройные прыжки в каскадах и связках. Напрыгиваю подряд все пять прыжков в каскадах и в разном порядке. Например, десять раз каскад тройной лутц – тройной тулуп и между ними еще комбинированное вращение. Следующий каскад тройной флип – тройной тулуп по той же схеме и так далее. Этими каскадами я разминаюсь перед ультра-си.

– Какой прыжок для тебя самый любимый?

– Для меня это аксель в три с половиной оборота, а также сальхов и тулуп, потому что они для меня легче, чем другие. Но многое зависит ото льда. Вот в Кисловодске на сборах у меня тулуп хорошо шел, а сальхов не очень, а здесь наоборот. Лед разный, и это влияет.

Еще я пробовала делать четверной риттбергер, пробовала четверной флип на удочке, но лучше всего сальхов и тулуп получаются. Зубцовые прыжки мне не очень комфортно прыгать, потому что стопы реагируют на ударную нагрузку, так что пока я делаю сальхов, тулуп и аксель, – сказала Софья Муравьева.

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9 комментариев

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Аленка_76
Очень нравится Соня. Удачи ей в новом сезоне!
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Юра Плисецкий
Хороший настрой. Удачи.
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Ezhevika33
Удачи в сезоне, Соня! Пусть всё получится.
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Peter Varfolomeyev
Удачи Соне! Думаю, в этом сезоне она наконец-то взлетит в плане оценок!
+5
-2
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Люба Люба
Удачи Соне! Удачи всем фигуристам!
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-1
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Jessi
Удачи Соне! Главное-здоровье и не форсировать подготовку
+2
0
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Pennywise
Ответ ИннаВБ
Куда ещё взлетать то? Уже и так вторая Костнер😜
А почему бы и нет, если катается красиво? По мне она лучше Костнер, потому как компонентность сочетает с высокой технической сложностью.
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