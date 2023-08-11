Муравьева о шоу в Пекине: «Приятно порадовать китайских болельщиков! Они нам дарят не только подарки, но и искреннюю благодарность!»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Софья Муравьева рассказала об отношении китайских болельщиков на шоу в Пекине.

С 4 по 13 августа в столице Китая проходят ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Началась вторая неделя тура в Пекине 🤗

5 шоу «Лебединое озеро» 🦢 с самыми лучшими зрителями, много эмоций и благодарных отзывов!

Так приятно порадовать китайских болельщиков! Они нам дарят не только подарки, но и искреннюю благодарность! Это было незабываемо, спасибо огромное! ❤️

Всех ждем на шоу «Щелкунчик» с 11 по 13 августа!» – написала Муравьева в инстаграме.

Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки

5 комментариев

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Sveta Arhipova
Нравится Соня - такая хорошая и светлая) Удачи ей!
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Lana Kazakova
Рада за Софью. Удачи ей!
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Аврора кубик
Сонечка прекрасна!! 😍молодцы китайские болельщики)))
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Алеся Ткаченко
Удачного дебюта Соне
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Allairina
Очень светлая фигуристка Сонечка! Молодцы китайские поклонники ФК, такие благодарные.
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