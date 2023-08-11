Муравьева о шоу в Пекине: «Приятно порадовать китайских болельщиков! Они нам дарят не только подарки, но и искреннюю благодарность!»

Софья Муравьева рассказала об отношении китайских болельщиков на шоу в Пекине.

С 4 по 13 августа в столице Китая проходят ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Началась вторая неделя тура в Пекине 🤗

5 шоу «Лебединое озеро» 🦢 с самыми лучшими зрителями, много эмоций и благодарных отзывов!

Так приятно порадовать китайских болельщиков! Они нам дарят не только подарки, но и искреннюю благодарность! Это было незабываемо, спасибо огромное! ❤️

Всех ждем на шоу «Щелкунчик» с 11 по 13 августа!» – написала Муравьева в инстаграме.

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