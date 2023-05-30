Илья Авербух: «Связываюсь с Костомаровым раз в 3-4 дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции»

Илья Авербух сообщил, что регулярно связывается с Романом Костомаровым.

10 января олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии. Позже из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам ее предоставит.

С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе.

Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. – настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана ( , жена – Sports.ru), что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», – сказал .

Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»