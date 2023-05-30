Илья Авербух: «Связываюсь с Костомаровым раз в 3-4 дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух ТАСС Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что регулярно связывается с Романом Костомаровым.

10 января олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии. Позже из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам ее предоставит.

С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе.

Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома – настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана (Домнина, жена – Sports.ru), что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», – сказал Авербух

Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
"Никому верить нельзя...
Мне можно" (Авербух).
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верю-не верю
А Костомаров тебя просил рассказывать о нем и его состоянии? Понятно, устроил шоу в мороз, а теперь на все обвинения один ответ - инсинуации
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
"Это спекуляции и зарабатывание на горе," - сказал Авербух. И подумал: "А я просто еще больше на этом пиарю свое шоу."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий