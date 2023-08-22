Тренер Коробициной: «В короткой программе Таисия предстает в образе Валькирии. Это схоже с ее темпераментом, по характеру она – боец»

Надежда Заякина рассказала о подготовке и новых программах Таисии Коробициной.

«Прежде всего нам надо было восстановиться после травмы, которая была у Таси в прошлом сезоне. По этой причине мы пропустили практически все важные старты и вышли на соревнования только в самом конце.

Готовиться к сезону начали достаточно поздно, 20 июня. Но, к сожалению, в регионах по-другому не получается. Мы поздно заканчиваем сезон, поздно начинам подготовку к новому. Это мешает подойти в хорошей форме к контрольные прокатам. Но тут ничего не поделаешь, графики у нас немного другие.

Тасе поменяли короткую программу. Взяли музыку из компьютерной игры («Warriors», League of legends, 2WEI, Edda Hayes). Она предстает в образе Валькирии. Это схоже с ее темпераментом, по характеру Тася – боец.

Программа интересная, ее надо вкатать, но сейчас для нас главное совладать с нашим ростом. Мы активно растем, привыкаем к нашим длинным рукам, ногам. Но с «переходным периодом» сталкиваются все спортсмены. Все проходят, и мы пройдем.

Произвольную на музыку Исаака Шварца из фильма «Станционный смотритель» мы оставили. Программа удачная, «свежая», мы ее мало катали в том сезоне.

Ставили программы мы своими силами с Алией Хальфиной – молодым перспективным тренером, она работает в нашей группе. Подбор музыки и эскиз костюмов всегда под моим контролем. Конечно, хочется привлекать профессиональных постановщиков, хореографов, но пока у нас нет этой возможности.

Если говорить об элементах программ, то в принципе: что умеем – делаем, но на прокатах не все покажем. В короткой программе на прокатах каскад тройной флип – тройной тулуп, а не тройной флип – тройной риттбергер, хотя Тася им владеет. Надеемся, в сезоне будет флип + ритбергер.

В произвольной планируем четверной тулуп, который есть. Заход на четверной в программе остался, но на прокатах мы не вставили пока этот прыжок.

Вообще, в работе над прыжками нам очень не хватает специалиста на лонже – «удочке», а в современном фигурном катании без этого работать сложно», – сказала тренер фигуристки.

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