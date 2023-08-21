Дарья Усачева: «В детстве я думала: «Нет, не хочу быть тренером». Сейчас мне нравится»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Дарья Усачева Фигурное катание

17-летняя Дарья Усачева рассказала о работе тренером по фигурному катанию.

— Как ты себя чувствуешь в роли тренера?

— На удивление уверенно. Мне очень нравится. В детстве я думала: «Нет, не хочу быть тренером». Сейчас мне нравится. Причем не важно, тренером каких возрастов. Понятное дело, что со старшими попроще, они головой вникают больше. Маленькие головой не понимают часто. С ними повеселее: придуриваются, их надо отрезвлять часто.

Нравится передавать опыт, он у меня огромный. И в танцах покаталась. Я пару программ уже ставила. Из‑за того, что только начала, идей много, хочется все воплотить. Для этого надо найти детей.

— Ты как раз публиковала у себя в соцсетях пост о том, что готова набрать учеников. Хочешь сейчас больше уйти в тренерскую деятельность?

— Пока да. Даже не пока, а все равно связать с этим жизнь. Не только мне одной нравится, но и фидбек, отзывы от родителей, детей очень позитивные. Всем нравится, говорят, что им все понятно. Со старшими детьми поучила уже тройные прыжки. С маленькими вращения выучила. Всей командой работаем, чтобы маленькие двойные запрыгали. Я, Морис [Квителашвили], Стася [Константинова], Ольга Анатольевна [Филиппова].

— Ты больше хотела бы быть тренером или хореографом?

— У меня нет желания как‑то разделять. Прыжки я знаю, технику тоже, объяснить ее могу. В целом говорили, что я каталась неплохо. Была поездка к танцорам, где я тоже много набралась знаний. Мне хотелось бы и хореографом быть, и тренером по прыжкам. У нас все тренеры тоже как бы были разделены, но при этом каждый по всему говорил. Если ты хороший тренер, то у тебя знания везде есть, — сказала Усачева.

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13 комментариев

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Ирина С
То есть, тренер - не профессия? Обучаться у университетах не надо? Достаточно опыта, который у 17-ти летней девочки, ну, просто "огромный"? Этот тренер хотя бы общеобразовательную школу успел окончить? Она сама ещё несовершеннолетняя и за неё родители отвечают! Мир ФК сходит с ума!
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Elena Savanuk
Дашенька с правильным настроем начинает свой тренерский путь ! Уверена, что из нее получится вдумчивый тренер !
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Kontiolahti
А ответственность за травмы, судьбы детей, которых учит человек, не знающий на проф уровне анатомии, фармы, психологии и тд, кто будет нести?
Ох, Даша.. и иже с ней все тренеры-дети ‘набирающие группы’
+11
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AllaS
Писали, что Даша помогает тренерам . Т.е начала учится этой работе. Начало начал положено. Но теперь надо окончить школу и поступить в ВУЗ . Чтобы стать квалифицированным тренером.
Хорошо, что Даша уже определилась с профессией и вокруг ее много тренеров, которые ей помогут в освоение и практики . Успехов и удачи .
Жаль, конечно, что не будет Дарьи на льду более, нравилось ее катание.Здоровья ей.
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Hiro Nakamura
Даша вперед!
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Док Аксель
Путь спортивный был у Даши коротким, но интересным. Пусть тренерский путь у неё будет длинным, интересным и успешным. Удачи !
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Любитель_ФК
Так и не понял, в какой школе Дарья работает вместе с Морисом и Константиновой? Воспитывать детей в любой сфере, дело благородное, успехов Дарье, очень рад , что ей это нравится, может нашла свое место в жизни, это очень важно, а образование можно приобрести параллельно. Рад что Дарья так быстро определилась со своим призванием, хотя в жизни могут быть и другие повороты судьбы.
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Роман Волков
Удачи Дашенька!
Пусть у тебя всё получится!❤️✌️
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Katerina Sunny
Ответ Kontiolahti
А ответственность за травмы, судьбы детей, которых учит человек, не знающий на проф уровне анатомии, фармы, психологии и тд, кто будет нести? Ох, Даша.. и иже с ней все тренеры-дети ‘набирающие группы’
Пока она как помощник тренера на сборах.
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Надумочка
Ответ Max Madov
О чем вы?! Какая еще анатомия?! Вся эта байда для галочки проходится. Она же не хирург. Она передает ровно то, что передавали ей. Она с малых лет в этом варится, она про этот спорт знает ВСЁ, начиная от техники, заканчивая интригами. Вопрос только сможет ли она найти ключик к ученику, чтобы эти знания передались. Так как знать и уметь донести, это разные вещи. Тут нужна мощная харизма, лидерские качества, уметь внушать, манипулировать, контролировать, воодушевлять..
Она знает, как исполнять. На этом пока все. Никакого отношения к тренерству это не имеет, тем более, к успешному.
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