Дарья Усачева: «В детстве я думала: «Нет, не хочу быть тренером». Сейчас мне нравится»

17-летняя Дарья Усачева рассказала о работе тренером по фигурному катанию.

— Как ты себя чувствуешь в роли тренера?

— На удивление уверенно. Мне очень нравится. В детстве я думала: «Нет, не хочу быть тренером». Сейчас мне нравится. Причем не важно, тренером каких возрастов. Понятное дело, что со старшими попроще, они головой вникают больше. Маленькие головой не понимают часто. С ними повеселее: придуриваются, их надо отрезвлять часто.

Нравится передавать опыт, он у меня огромный. И в танцах покаталась. Я пару программ уже ставила. Из‑за того, что только начала, идей много, хочется все воплотить. Для этого надо найти детей.

— Ты как раз публиковала у себя в соцсетях пост о том, что готова набрать учеников. Хочешь сейчас больше уйти в тренерскую деятельность?

— Пока да. Даже не пока, а все равно связать с этим жизнь. Не только мне одной нравится, но и фидбек, отзывы от родителей, детей очень позитивные. Всем нравится, говорят, что им все понятно. Со старшими детьми поучила уже тройные прыжки. С маленькими вращения выучила. Всей командой работаем, чтобы маленькие двойные запрыгали. Я, Морис [ ], Стася [ ], Ольга Анатольевна [Филиппова].

— Ты больше хотела бы быть тренером или хореографом?

— У меня нет желания как‑то разделять. Прыжки я знаю, технику тоже, объяснить ее могу. В целом говорили, что я каталась неплохо. Была поездка к танцорам, где я тоже много набралась знаний. Мне хотелось бы и хореографом быть, и тренером по прыжкам. У нас все тренеры тоже как бы были разделены, но при этом каждый по всему говорил. Если ты хороший тренер, то у тебя знания везде есть, — сказала .