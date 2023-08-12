Мэр Казани: «Смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы»
Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Алины Загитовой.
Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин.
– Глава Татарстана на форуме в Санкт‑Петербурге встречался с нашей гордостью – олимпийской чемпионкой Загитовой. Она выразила желание продолжить работу в том числе в Казани. И раис республики Рустам Минниханов поддержал эту идею.
Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем его, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы.
– Возвращение прославленных спортсменов на родную землю обнадеживает?
– Это наша мечта. Мы работаем на то, чтобы все люди, которые показали выдающиеся результаты и прославили город, республику и Россию, возвращались в Казань, в Татарстан, – сказал Метшин.
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