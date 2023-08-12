Мэр Казани: «Смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы»

Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Алины Загитовой.

Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин.

– Глава Татарстана на форуме в Санкт‑Петербурге встречался с нашей гордостью – олимпийской чемпионкой Загитовой. Она выразила желание продолжить работу в том числе в Казани. И раис республики поддержал эту идею.

Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем его, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие .

– Возвращение прославленных спортсменов на родную землю обнадеживает?

– Это наша мечта. Мы работаем на то, чтобы все люди, которые показали выдающиеся результаты и прославили город, республику и Россию, возвращались в Казань, в Татарстан, – сказал Метшин.