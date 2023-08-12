Мэр Казани: «Смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы»

Теги сборная России Ильсур Метшин женское катание Рустам Минниханов Алина Загитова Фигурное катание

Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Алины Загитовой.

Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин.

– Глава Татарстана на форуме в Санкт‑Петербурге встречался с нашей гордостью – олимпийской чемпионкой Загитовой. Она выразила желание продолжить работу в том числе в Казани. И раис республики Рустам Минниханов поддержал эту идею.

Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем его, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы.

– Возвращение прославленных спортсменов на родную землю обнадеживает?

– Это наша мечта. Мы работаем на то, чтобы все люди, которые показали выдающиеся результаты и прославили город, республику и Россию, возвращались в Казань, в Татарстан, – сказал Метшин.

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4 комментария

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Остап Бендер
- Это безызбежно! - добавил мэр
+13
0
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unreality
Разве ж хватит на всех безумных фанатов?)
+8
0
+8
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papadok
Господи, только без клонирования, пожалуйста!
+7
-1
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Девушка Безимени
спаси и сохрани
+3
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