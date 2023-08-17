Алексей Железняков: «На данный момент мы с Усачевой находимся на спортивных сборах с командой. Дашенька практикуется выступать в роли тренера»

Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Усачева пробует себя в роли тренера.

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и .

Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям.

Какое решение Даша примет дальше, ее личный вопрос. Я ей его не задавал», – сказал .