Алексей Железняков: «На данный момент мы с Усачевой находимся на спортивных сборах с командой. Дашенька практикуется выступать в роли тренера»

Теги сборная России женское катание Морис Квителашвили Алексей Железняков Дарья Усачева Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Усачева пробует себя в роли тренера.

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили.

Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям.

Какое решение Даша примет дальше, ее личный вопрос. Я ей его не задавал», – сказал Алексей Железняков.

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2 комментария

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Tatiana Novikova
Ответ на этот личный вопрос уже все знают. Все было понятно сразу после травмы. Жаль Дашу. Но это спорт, такое бывает. 🤷🏻‍♀️
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S Olga
Надеюсь, у Даши получится стать хорошим тренером. Жаль, что с карьерой всё. Красиво катается. Но, действительно, всё было понятно давно. Прыжки и каскады восстановила по отдельности, но катать программу целиком... Очень тяжело после такой серьезной травмы.
+1
0
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