Алексей Железняков: «На данный момент мы с Усачевой находимся на спортивных сборах с командой. Дашенька практикуется выступать в роли тренера»
Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Усачева пробует себя в роли тренера.
«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили.
Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям.
Какое решение Даша примет дальше, ее личный вопрос. Я ей его не задавал», – сказал Алексей Железняков.
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