Катарина Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Катарина Гербольдт прокомментировала уход фигуристки Дарьи Усачевой из группы Тутберидзе.

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает.

Усачева – не первая и не последняя спортсменка, с которой подобное произошло. Это спорт, где удача тебе должна сопутствовать во всем. В какой-то момент удача от нее отвернулась», – сказала экс-фигуристка. 

Дарья Усачева ушла от Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру («Р-Спорт»)

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2 комментария

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гербольдт существует только для того, чтобы транслировать очевидные вещи
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Спортивная карьера это интересная и насыщенная часть жизни спортсмена. Пусть Даше сопутствует удача и успех в дальнейшей её жизни.
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