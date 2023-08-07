Катарина Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

Катарина Гербольдт прокомментировала уход фигуристки Дарьи Усачевой из группы Тутберидзе.

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает.

– не первая и не последняя спортсменка, с которой подобное произошло. Это спорт, где удача тебе должна сопутствовать во всем. В какой-то момент удача от нее отвернулась», – сказала экс-фигуристка.

Дарья Усачева ушла от Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру («Р-Спорт»)