«Вчера успела завязать коньки за 30 секунд до выхода. Ставим ставки, что будет сегодня». Щербакова об участии в двух шоу за день

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о занятости в ледовых шоу.

Сейчас фигуристка выступает в спектаклях Татьяны Навки «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады» в Сочи.

«Примерно так выглядят будни тех, кто выступает сразу в двух шоу.

Пять минут назад я докатала свою партию в шоу «Шахерезада», быстренько переоделась. Сейчас мы мчим в «Сочи Парк», где я буду катать Принцессу Лею.

Вчера успела завязать коньки за 30 секунд до выхода. Ставим ставки, что будет сегодня», – сказала Щербакова в видео для телеграм-канала.

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