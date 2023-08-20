«Вчера успела завязать коньки за 30 секунд до выхода. Ставим ставки, что будет сегодня». Щербакова об участии в двух шоу за день

Теги сборная России женское катание Виктория Синицина Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о занятости в ледовых шоу.

Сейчас фигуристка выступает в спектаклях Татьяны Навки «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады» в Сочи.

«Примерно так выглядят будни тех, кто выступает сразу в двух шоу. 

Пять минут назад я докатала свою партию в шоу «Шахерезада», быстренько переоделась. Сейчас мы мчим в «Сочи Парк», где я буду катать Принцессу Лею.

Вчера успела завязать коньки за 30 секунд до выхода. Ставим ставки, что будет сегодня», – сказала Щербакова в видео для телеграм-канала.

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1 комментарий

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Anna
Я так понимаю, "сложный вопрос" уже решен?)
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