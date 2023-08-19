Asian Open 2023. Китайские фигуристы Ань Сянъи и Дай Дайвэй одержали победы

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В Таиланде определились победители турнира Asian Open по фигурному катанию.

Asian Open 2023

Бангкок, Таиланд

Женщины

Итоговое положение

1. Ань Сянъи (Китай) – 160,98

2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 146,27

3. Чэн Цзяин (Китай) – 145,54

Произвольная программа

1. Ань Сянъи (Китай) – 160,98

2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 146,27

3. Чэн Цзяин (Китай) – 145,54

Короткая программа

1. Ань Сянъи (Китай) – 58,70

2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 54,85

3. Джоанна Со (Гонконг) – 48,64...

6. Чэн Цзяин (Китай) – 43,93

Мужчины

Итоговое положение

1. Дай Дайвэй (Китай) – 195,14

2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 192,37

3. Дарьян Каптич (Австралия) – 183,13

Произвольная программа

1. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 127,53

2. Дарьян Каптич (Австралия) – 124,51

3. Дай Дайвэй (Китай) – 123,12

Короткая программа

1. Дай Дайвэй (Китай) – 72,02

2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 64,84

3. Фан И Линь (Китайский Тайбэй) – 59,49

4. Дарьян Каптич (Австралия) – 58,62

Полные результаты – здесь.

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2 комментария

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Katerina Sunny
Репетиция перед первым этапом ЮГП на следующей неделе.
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Gemma157
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Баллы, конечно, не самые впечатляющие..
Но скоро там откроется академия ангелов Евгения Викторовича Плющенко и в дальнейшей перспективе женщины будут кататься как минимум на 230-240 баллов, а мужчины на 280-300
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