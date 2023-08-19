Asian Open 2023. Китайские фигуристы Ань Сянъи и Дай Дайвэй одержали победы
В Таиланде определились победители турнира Asian Open по фигурному катанию.
Бангкок, Таиланд
Женщины
Итоговое положение
1. Ань Сянъи (Китай) – 160,98
2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 146,27
3. Чэн Цзяин (Китай) – 145,54
Произвольная программа
1. Ань Сянъи (Китай) – 160,98
2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 146,27
3. Чэн Цзяин (Китай) – 145,54
Короткая программа
1. Ань Сянъи (Китай) – 58,70
2. Дин Цзыхань (Китайский Тайбэй) – 54,85
3. Джоанна Со (Гонконг) – 48,64...
6. Чэн Цзяин (Китай) – 43,93
Мужчины
Итоговое положение
1. Дай Дайвэй (Китай) – 195,14
2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 192,37
3. Дарьян Каптич (Австралия) – 183,13
Произвольная программа
1. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 127,53
2. Дарьян Каптич (Австралия) – 124,51
3. Дай Дайвэй (Китай) – 123,12
Короткая программа
1. Дай Дайвэй (Китай) – 72,02
2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 64,84
3. Фан И Линь (Китайский Тайбэй) – 59,49
4. Дарьян Каптич (Австралия) – 58,62
Полные результаты – здесь.
Но скоро там откроется академия ангелов Евгения Викторовича Плющенко и в дальнейшей перспективе женщины будут кататься как минимум на 230-240 баллов, а мужчины на 280-300