Иоланда Чен о переходах фигуристов: «Даже стыдно для такой могучей спортивной державы цепляться за второстепенных спортсменов, которые собираются уехать»

Теги сборная России сборная России жен Иоланда Чен женское катание Этери Тутберидзе переходы Фигурное катание

Иоланда Чен призвала не удерживать «второстепенных спортсменов», решивших уехать.

«У нас большая страна, много спортсменов занимается разными видами спорта. Я бы вообще не реагировала на заявления о смене спортивного гражданства. Хочется людям ехать – ради бога, свято место пусто не бывает. Зачем нам выдумывать компенсации, цепляться за людей, которые хотят уехать? Ну что мы, не уважаем себя, что ли? Это их жизнь, их судьба, пусть они ей и занимаются.

В фигурном катании сейчас кто-то уезжает. Зачем они нам? Пусть катаются, где хотят. У нас есть шикарная группа Этери Тутберидзе, которая поставляет все время потрясающих спортсменок. Это даже стыдно для такой могучей спортивной державы цепляться за каких-то второстепенных спортсменов, которые собираются уехать. Мы с удовольствием всегда скажем, что это выходцы из нашей страны, мы их воспитали.

Мало того что у нас внутри прекрасные спортсмены, мы еще и другим странам можем поставить, помочь выиграть соревнования. Мы вырастим новых. Но я не слышала, чтобы в каких-то видах уезжали звезды, пока это вторые-третьи номера», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

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12 комментариев

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Katerina Sunny
Кого Чен вырастила сама? Сплошное "мы".
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Ли Ли
Сама Чен, какого ранга спортсменкой была?
+8
-1
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russalka
Правильно! А какой выход? Удерживать спортсменов, не давать выступать, ломать людям жизнь?
+3
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Люсия Федосова
Полностью согласна с И Чен надо давать второй шанс для других спортсменов которые изъявили желание сменить спортивное гражданство которые находятся во второй десятке и не интересны нашим федерации.
+5
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Лия Романова
«зачем они нам. Пусть уезжают» - Чиризано вышел из чата
+2
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Татьяна Вересова
ФК, вообще-то, это не только женское одиночное.
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Kovka Gnutik
Походу Чен ломится в открытую дверь.
Про удержание только разговоры разговаривают и при этом практически всех отпускают.
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Люсия Федосова
Ответ Katerina Sunny
Кого Чен вырастила сама? Сплошное "мы".
ЧМ .1995 по тройному прыжку в закрытых помещений .Рекордсменка
+1
-1
0
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