Иоланда Чен о переходах фигуристов: «Даже стыдно для такой могучей спортивной державы цепляться за второстепенных спортсменов, которые собираются уехать»

Иоланда Чен призвала не удерживать «второстепенных спортсменов», решивших уехать.

«У нас большая страна, много спортсменов занимается разными видами спорта. Я бы вообще не реагировала на заявления о смене спортивного гражданства. Хочется людям ехать – ради бога, свято место пусто не бывает. Зачем нам выдумывать компенсации, цепляться за людей, которые хотят уехать? Ну что мы, не уважаем себя, что ли? Это их жизнь, их судьба, пусть они ей и занимаются.

В фигурном катании сейчас кто-то уезжает. Зачем они нам? Пусть катаются, где хотят. У нас есть шикарная группа Этери Тутберидзе, которая поставляет все время потрясающих спортсменок. Это даже стыдно для такой могучей спортивной державы цепляться за каких-то второстепенных спортсменов, которые собираются уехать. Мы с удовольствием всегда скажем, что это выходцы из нашей страны, мы их воспитали.

Мало того что у нас внутри прекрасные спортсмены, мы еще и другим странам можем поставить, помочь выиграть соревнования. Мы вырастим новых. Но я не слышала, чтобы в каких-то видах уезжали звезды, пока это вторые-третьи номера», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

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