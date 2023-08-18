«Королева российского спорта». Кнороз, Миллер, Конева, Пронкин, Аплачкина, Филатова одержали победы, другие результаты

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В Екатеринбурге проходит финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Легкая атлетика

«Королева российского спорта»

Финал

Екатеринбург

Мужчины

200 м

1. Константин Крылов – 20,65

2. Ярослав Ткалич – 20,80

3. Данил Росляков – 21,00

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.47,32

2. Сергей Дубровский  – 1.47,60

3. Ян Слома (Беларусь) – 1.48,01

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.26,92

2. Евгений Рыбаков – 13.39,74

3. Анатолий Рыбаков – 13.39,90

400 м с/б

1. Федор Иванов – 48,64

2. Вадим Кукалев – 49,78

3. Тимофей Чалый – 49,95

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,91

2. Данил Чечела – 7,85

3. Артем Чермошанский – 7,84

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,71

2. Максим Афонин – 19,86

3. Александр Лесной – 18,63 

Копье

1. Борис Бездольный – 80,47

2. Алексей Котковец (Беларусь) – 77,30

3. Дмитрий Тарабин – 77,21

Молот

1. Валерий Пронкин – 77,95

2. Андрей Романов – 74,90

3. Денис Лукьянов – 72,93

Десятиборье

1. Илья Шкуренев – 7839

2. Евгений Саранцев – 7811

3. Арсений Елфимов – 7500

Женщины 

200 м

1. Вера Филатова – 23,12

2. Анастасия Шакуло – 23,31

3. Ульяна Баженова – 23,60

400 м

1. Полина Миллер – 50,86

2. Вероника Архипова – 52,11

3. Анна Садовничева – 52,48

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.08,11

2. Ольга Вовк – 4.08,96

3. Екатерина Ивонина – 4.10,22

100 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,72

2. Руслана Романовская (Беларусь) – 13,02

3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,07

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,13

2. Кристина Вершинина – 56,99

3. Дарья Тихонова – 57,38

Прыжки с шестом 

1. Полина Кнороз – 4,73

2. Аксана Гатауллина – 4,43

3. Ирина Михайлова – 4,43

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,51

2. Дарья Нидбайкина – 14,02

3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 13,96

Диск

1. Анастасия Витюгова – 57,74

2. Елена Панова – 57,30

3. Мария Огрицко – 56,18

Семиборье

1. Софья Якушина – 6014

2. Валерия Москвитина – 6013

3. Марианна Бакосова – 5758

3 комментария

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динамовец1923
Уфф
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Док Аксель
Второй день был интересней, чем первый и были показаны несколько хороших результатов. Выполнены олимпийские нормативы, что добавило победителям дополнительно к 300 т.р ещё 100т.р.
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Юрий Костыгин
Эмилия и Фёдор просто красавцы!
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