«Королева российского спорта». Кнороз, Миллер, Конева, Пронкин, Аплачкина, Филатова одержали победы, другие результаты
В Екатеринбурге проходит финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Легкая атлетика
«Королева российского спорта»
Финал
Екатеринбург
Мужчины
200 м
1. Константин Крылов – 20,65
2. Ярослав Ткалич – 20,80
3. Данил Росляков – 21,00
800 м
1. Константин Холмогоров – 1.47,32
2. Сергей Дубровский – 1.47,60
3. Ян Слома (Беларусь) – 1.48,01
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.26,92
2. Евгений Рыбаков – 13.39,74
3. Анатолий Рыбаков – 13.39,90
400 м с/б
1. Федор Иванов – 48,64
2. Вадим Кукалев – 49,78
3. Тимофей Чалый – 49,95
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов – 7,91
2. Данил Чечела – 7,85
3. Артем Чермошанский – 7,84
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,71
2. Максим Афонин – 19,86
3. Александр Лесной – 18,63
Копье
1. Борис Бездольный – 80,47
2. Алексей Котковец (Беларусь) – 77,30
3. Дмитрий Тарабин – 77,21
Молот
1. Валерий Пронкин – 77,95
2. Андрей Романов – 74,90
3. Денис Лукьянов – 72,93
Десятиборье
1. Илья Шкуренев – 7839
2. Евгений Саранцев – 7811
3. Арсений Елфимов – 7500
Женщины
200 м
1. Вера Филатова – 23,12
2. Анастасия Шакуло – 23,31
3. Ульяна Баженова – 23,60
400 м
1. Полина Миллер – 50,86
2. Вероника Архипова – 52,11
3. Анна Садовничева – 52,48
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.08,11
2. Ольга Вовк – 4.08,96
3. Екатерина Ивонина – 4.10,22
100 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,72
2. Руслана Романовская (Беларусь) – 13,02
3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,07
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 56,13
2. Кристина Вершинина – 56,99
3. Дарья Тихонова – 57,38
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,73
2. Аксана Гатауллина – 4,43
3. Ирина Михайлова – 4,43
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,51
2. Дарья Нидбайкина – 14,02
3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 13,96
Диск
1. Анастасия Витюгова – 57,74
2. Елена Панова – 57,30
3. Мария Огрицко – 56,18
Семиборье
1. Софья Якушина – 6014
2. Валерия Москвитина – 6013
3. Марианна Бакосова – 5758
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