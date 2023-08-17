Сергей Дудаков: «Федотов делает четверной лутц, выучил флип. Но пока в программу эти прыжки не ставим – только начало сезона, надо все вкатать»

Тренер Сергей Дудаков высказался о новых программах Арсения Федотова.

«Про Арсения. Он предстанет в новых образах в своих новых программах. Это действительно новое для него. Многие отметили, что такого от спортсмена не ожидали.

И дело тут не только в фигуристе. Это же очень большая работа Этери Георгиевны (Тутберидзе) и Даниила Марковича (Глейхенгауза). Их идеи воплотились в новых образах Арсения в программах.

Мне кажется, новизна этих программ и в смене стиля, это современная хореография и интересная музыка, интересные заходы, всё в музыкальные акценты… Короткая программа – более танцевальная (Iron, Run Boy Run by Woodkid), произвольная – «классика» (Black Swan).

По контенту пока тот же набор, что и в прошлом сезоне. Арсений делает четверной лутц, выучил флип, но пока в программу эти прыжки не ставим.

Сейчас только начало сезона и нужно время, чтобы «переварить» – соединить новизну с качественным исполнением элементов. Я бы сказал так: пока это будет тот же набор, но в новой интересной «обертке».

На мой взгляд, Арсений стал кататься шире, на хороших дугах, и это особенно видно в произвольной программе. А сложность... Я считаю, на все нужно время и ко всему надо подходить разумно.

Ну, добавим, скажем, к прежнему контенту четверной, и все может рассыпаться – в погоне за сложностью мы не получим ничего. Контрольные прокаты – только начало, и надо все вкатать, чем мы и занимаемся», – сказал Дудаков.

Федотов прыгнул три четверных и два трикселя в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Федоров трижды упал с ультра-си, Лазарев пошел на четыре квада