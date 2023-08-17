Сергей Дудаков: «Федотов делает четверной лутц, выучил флип. Но пока в программу эти прыжки не ставим – только начало сезона, надо все вкатать»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Арсений Федотов Фигурное катание

Тренер Сергей Дудаков высказался о новых программах Арсения Федотова.

«Про Арсения. Он предстанет в новых образах в своих новых программах. Это действительно новое для него. Многие отметили, что такого от спортсмена не ожидали.

И дело тут не только в фигуристе. Это же очень большая работа Этери Георгиевны (Тутберидзе) и Даниила Марковича (Глейхенгауза). Их идеи воплотились в новых образах Арсения в программах.

Мне кажется, новизна этих программ и в смене стиля, это современная хореография и интересная музыка, интересные заходы, всё в музыкальные акценты… Короткая программа – более танцевальная (Iron, Run Boy Run by Woodkid), произвольная – «классика» (Black Swan).

По контенту пока тот же набор, что и в прошлом сезоне. Арсений делает четверной лутц, выучил флип, но пока в программу эти прыжки не ставим.

Сейчас только начало сезона и нужно время, чтобы «переварить» – соединить новизну с качественным исполнением элементов. Я бы сказал так: пока это будет тот же набор, но в новой интересной «обертке».

На мой взгляд, Арсений стал кататься шире, на хороших дугах, и это особенно видно в произвольной программе. А сложность... Я считаю, на все нужно время и ко всему надо подходить разумно.

Ну, добавим, скажем, к прежнему контенту четверной, и все может рассыпаться – в погоне за сложностью мы не получим ничего. Контрольные прокаты – только начало, и надо все вкатать, чем мы и занимаемся», – сказал Дудаков. 

Федотов прыгнул три четверных и два трикселя в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Федоров трижды упал с ультра-си, Лазарев пошел на четыре квада

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10 комментариев

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Татьяна Вересова
Хотелось бы, чтобы действительно не форсировали парня.
Программы, особенно произвольная, мимо меня. Но, возможно, как выкатает, будет смотреться лучше.
А прогибы девочкам вернуть бы
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Mari Gams
Арсений большой молодец ! И правильно Дудаков говорит , что в спорте тоже хорошо действует принцип « не навреди « ! Ещё только начало сезона , спортсмены накатают свои программы , главное без травм чтобы было , всем удачи и отличных стартов !
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Док Аксель
Очень правильно и профессионально Сергей рассуждает. Нет необходимости сейчас усложнять прыжковый контент, когда программа невкатана. Только контрольные прокаты и ещё не набрана оптимальная спортивная форма. То что программа может рассыпаться это одно, главное не травмироваться. По ходу работы уже определятся, когда можно усложняться. Удачи !
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Anna
Он и с этим контентом будет выигрывать при чистых прокатах
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Мария Коваленко
Удаче Арсению, все будет но не сразу, но даже так у него достаточно сильный контент.
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Люся Т
Это наверное правильный подход - тренеры опытные, а Арсений удачи в новом сезоне!
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suda net
Мудро, грамотно! Что тут ещё сказать! Удачи во всех начинаниях!
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Елена Спирина
Арсений талантливый парень. Дудаков прав, зачем торопиться, сезон только начинается, все постепенно вкатается и будет " конфетка"
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Ирина Ларина
Так хочется этому мальчишке много-много здоровья пожелать! И долгой карьеры. Все остальное у него и так есть!)
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Беглый*
Ответ Татьяна Вересова
Хотелось бы, чтобы действительно не форсировали парня. Программы, особенно произвольная, мимо меня. Но, возможно, как выкатает, будет смотреться лучше. А прогибы девочкам вернуть бы
Ну если программы Федотова, от которых большинство в восторге, "мимо" легендарного специалиста Татьяны Вересовой, у которого судя по профилю в любимках Туктамышева, Трусова и Медведева то, конечно, нужно их менять.
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