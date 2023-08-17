Андрей Мозалев: «Иногда посещают мысли, что российских фигуристов не допустят до Олимпиады. Но надеюсь и верю в лучшее»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев выразил надежду, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026.

– Уже второй сезон подряд российские фигуристы не могут принимать участие в международных соревнованиях. Если первый год – это был год привыкания к подобному, то какие чувства вы испытываете сейчас?

– Мне кажется, что никто из нас пока еще не привык к этому.

– С отсутствием в вашей жизни международных соревнований как‑то поменялась подготовка к сезону?

– Могу сказать, что подготовка еще более серьезная, чем тогда, когда в нашей жизни были международные соревнования, так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции.

И к тому же все может измениться в любой момент и нужно быть ко всему готовым, быть во всеоружии.

– Не приходят уже сейчас тревожные мысли: «а вдруг и до Олимпиады не выпустят на международную арену»?

– Признаюсь, посещают иногда такие мысли, но я надеюсь и верю в лучшее, – сказал фигурист. 

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14 комментариев

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Aelinn
- хочешь, чтобы у тебя все было?
- да!!!
- так вот, у тебя все было.
+4
0
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Татьяна Вересова
С 3-4 лет жить на катке, ломать ноги, срывать спины и в итоге не иметь даже шанса на борьбу..
+6
-3
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Мурманчанин37
Ответ Nokolay Fomi4ev
Шансы, rк сожалению минимальные на допуск. А если и допустят, то будут индивидуальные приглашения от комиссии МОК. Думаю, фигуристам ЦСКА и допингового штаба Тутберидзе можно на такие приглашения не рассчитывать
А уже есть решение по допинговому штабу Тутберидзе? По допинговому штабу Плющенко - есть, а вот про Этери не слышал
+5
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Леди Брэкнелл
Господи, конечно не допустят, ещё сомнения есть?
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Marya Y
Ответ Алексей Токарев
До Олимпиады ещё 3 года. Смешно вспоминать как Медведева с Загитовой планировали как поедут на Олимпиаду в Пекине.
Они и поехали.) С бригадой журналистов. А на следующие зимние Игры и журналистов могут не допустить.
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Oleg152762
К сожалению, так и будет. Не видать нашим ребятам олимпиады. И самое обидное, что сейчас у нас супер поколение в зимнем спорте. Очень обидно! Лыжи и фигурное катание в топе, в биатлоне наклёвывается что-то. Даже в нетрадиционных для нас видах есть звёзды!
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Алексей Токарев
До Олимпиады ещё 3 года. Смешно вспоминать как Медведева с Загитовой планировали как поедут на Олимпиаду в Пекине.
+1
-1
0
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Black&White
Андрею для начала нужно выиграть ЧР, и потом строить планы на ОИ. Просто ехать участником - а смысл? он уже так ездил. 6е место на ЧР -сомнительное достижение. Не хотелось бы сравнивать, но вот Гуменник, Семененко и Кондратюк ставили себе задачу и стабильно в тройку входят. Я больше их вижу претендентами, он. показывают стабильность
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Девушка Безимени
как же медлено доходит до них
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Black&White
Ответ Николь Тян
Можно сменить федерацию пока не поздно. Как Соня например рискнула
А зачем? чтобы снова занять 19е место?
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Алексей Токарев
Ответ Marya Y
Они и поехали.) С бригадой журналистов. А на следующие зимние Игры и журналистов могут не допустить.
На следующую поедут Щербакова с Трусовой в роли журналистов.
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