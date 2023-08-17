Андрей Мозалев: «Иногда посещают мысли, что российских фигуристов не допустят до Олимпиады. Но надеюсь и верю в лучшее»

Андрей Мозалев выразил надежду, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026.

– Уже второй сезон подряд российские фигуристы не могут принимать участие в международных соревнованиях. Если первый год – это был год привыкания к подобному, то какие чувства вы испытываете сейчас?

– Мне кажется, что никто из нас пока еще не привык к этому.

– С отсутствием в вашей жизни международных соревнований как‑то поменялась подготовка к сезону?

– Могу сказать, что подготовка еще более серьезная, чем тогда, когда в нашей жизни были международные соревнования, так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции.

И к тому же все может измениться в любой момент и нужно быть ко всему готовым, быть во всеоружии.

– Не приходят уже сейчас тревожные мысли: «а вдруг и до Олимпиады не выпустят на международную арену»?

– Признаюсь, посещают иногда такие мысли, но я надеюсь и верю в лучшее, – сказал фигурист.