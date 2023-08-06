Андрей Мозалев: «Сейчас четверной флип не так нужен, но в дальнейшем еще как минимум один квад я хочу вставить»

Теги сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

– Недавно поменял коньки, сейчас раскатываю новые. И еще были проблемы со здоровьем, на несколько дней пах разболелся. Сейчас это все прошло, но все равно я пропустил 3-4 дня, и на подготовку у меня было около недели. Это немного, но я все же не с нуля катаюсь.

– То есть в принципе занимаешься фигурным катанием?

– Ну да. Я не после отпуска, во всяком случае, был более-менее в форме. Но в новых коньках пока тяжеловато. Тем не менее, я решил, что мне полезнее здесь (на мастер-классе в Игоре) выступить, для себя, для самомотивации, – сказал Мозалев.

– Тебе наверняка надоели вопросы про четверной флип, но люди ждут.

– Ну да, у меня многие спрашивают именно про флип, потому что я один сезон его прыгал, но не особо удачно.

– Может, он и не нужен.

– Да, сейчас он не так нужен, нужно в первую очередь чистое катание, но в дальнейшем еще как минимум один четверной я хочу вставить в программу.

Не обязательно флип, может, это будет другой прыжок. Возможно, и он, но надо будет смотреть по состоянию, – цитирует Мозалева «СЭ».

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5 комментариев

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Да пёс с ним с этим флипом, катать надо чисто.
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Андрею надо убрать заход этот на Аксель , а то это не дело на таком прыжке лежать.
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Как бы Мозалев не пробросался четверными. Флипом больше, флипом меньше.
Впечатление такое, что говорит Натан Чен.
+6
-2
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Ответ Николь Тян
Андрею надо убрать заход этот на Аксель , а то это не дело на таком прыжке лежать.
Прямо с языка сняли. Этот кораблик перед акселем приносит больше вреда, чем пользы.
+3
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Ответ Сладкий пончик
Да пёс с ним с этим флипом, катать надо чисто.
Правильные слова, но очень импонирует катание Андрея
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