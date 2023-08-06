Мозалев о турнире шоу-программ: «Я расстроился, что даже в тройку не попал. Вряд ли буду участвовать в этом сезоне»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев объяснил, почему вряд ли выступит в следующем турнире шоу-программ.

В марте этого года на турнире шоу-программ «Русский вызов» Мозалев представил номер под песню Sevdaliza, исполнив прокат в окружении семи девушек. Фигурист занял итоговое 16-е место.

– В прошлом сезоне самый успешный твой турнир – шоу-программ. По просмотрам ты первый.

– Причем разница со вторым местом, на котором Матвей Ветлугин, чуть ли не в три раза.

– Насколько для тебя это важный критерий успеха?

– Конечно, я расстроился, что я даже в тройку не попал. Хотя очень надеялся.

– Кажется, там изначально было понятно все.

– Да. Поэтому честно, вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне.

– Потому что ты был удивлен судейством?

– Немного да. Особенно когда говорили, что кто-то там открыл нечто новое, и это было не про меня. Я такой думаю: «Кто там что открыл?» Да, совместили танцы и фигурное катание, окей. Но все-таки я тоже совместил и при этом привлек еще и непосредственно танцоров.

По тем же просмотрам – это смотрели, новая аудитория, пришли другие люди, для них это тоже было новое, нонсенс какой-то – реально танцы на льду. Это турнир шоу-программ и я настраивался на шоу, хотел что-то интересное сделать, что в обычном показательном я вряд ли сделаю.

Хотя у меня много идей и для показательных, много музыки, под которую я хотел бы сделать, но это нужно время, силы – чтобы сделать хороший показательный номер, – рассказал Мозалев.

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26 комментариев

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Было много куда лучше номеров, чем у Мозалева, которые не попали в тройку. Самомнение у него, конечно, ого-го
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Не только спортсмены, но и зрители не поняли по каким критериям оценивали судьи программу(
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Вспоминается пословица Никогда, капитан, не станешь ты майором. И не только в шоу. С таким-то подходом.
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Да уж... А Андрей уверен, что количество просмотров большое, потому что фокусируются именно на нём?))) Точно-точно?)) Вообще, номер на любителя.
Валиева тоже не в тройке, а её шоу-номер, как по мне, интереснее по хореографии.

А турнир действительно сборная солянка с невнятным регламентом. И мне по большей части не понравились идеи участников: обычные показалки иногда куда лучше.
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"вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне."
Значит состав участников обновится, что тоже неплохо.
Пожелание: побольше номеров надо награждать разными призами. За 1 место 5 млн это слишком много. Достаточно 1 место - 3 млн, 2 место - 2 млн, 3 место - 1 млн. Остальной призовой фонд потратить на различные призы (за лучшее то, за лучшее сё...). Тогда будет более справедливо и недовольных будет меньше. Все таки это не соревнование с четкими критериями, а больше шоу.
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Да мне кажется никто не понял судейство на этом турнире!
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Судейство было " а я так хочу" не было никаких регламентов и критерием в оценки программ.
Если на ЛП хотя бы ТАТ как то регулировала то здесь полное отсутствие критерия привело к хаосу у судей.
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Ответ Алексей Токарев
Этот турнир почему то почти всех участников обижает. Галямов, Витлугин и Медведева тоже так говорили, что их недооценили. Там всем по 250 тысяч рублей за участие дали, должны радоваться такому турниру.
Ну, справедливости ради, Ветлугина действительно крайне недооценили. Всем любителям ФК, кто хоть немного помнит классные постановках известных фигуристов, номер очень зашёл. А судьи кто? Просто левые чуваки, которые не знают бэкраунда.
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Как по мне, должен был победить Ветлугин. Судейство действительно было очень странным.
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Мозалеву пора корону сбить с головы, а то в комнату входить мешает. Номер был убогий, никакой фантазии, никакой красоты. Посадил девиц посреди льда - и что? У Ветлугина была и идея, и исполнение, а у Мозалева был проходной номер абсолютно ни о чем. Не хочешь участвовать - не участвуй. Тот случай, когда шоу от его отсутствия ничего не потеряет
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Хорошо, что спортсмены озвучивают свое мнение об этом турнире. Судейство было максимально странное, критерии так никто и не понял.
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Молодец Андрей, что озвучил то, что никто ничего не понял вообще с этим судейством - ни зрители, ни спортсмены.
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Он на тройку рассчитывал? Там были программы поинтереснее.
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Вот это корона у Мозалева конечно выросла, а ведь толком по взрослым ничего не выиграл. Множество номеров были интереснее, чем у него.
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Да и кому вообще нужен этот балаган с подставными судьями?
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Там наверное многим обидно, потому как каждый из них вкладывался, придумывал, надеялся. Андрей хороший фигурист, но, думаю, номер запомнился больше не его участием, а девушками. И уж никак увиденное не претендовало на тройку призеров. Это мое мнение, кто-то считает возможно иначе...Все-таки должно быть ярко, работать на исполнителя, чтобы запомнился именно ты, а не декорации.
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Этот турнир почему то почти всех участников обижает. Галямов, Витлугин и Медведева тоже так говорили, что их недооценили. Там всем по 250 тысяч рублей за участие дали, должны радоваться такому турниру.
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во 1-х делать надо было самому без ансамбля девушек.
А так парню, который говорил что едет на ОИ за медалью, конечно обидно.(
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Т. е. 250 тыс рублей для спортсменов уже не мотиватор сделать и показать зрителям номер.
Зря.
Ведь каждый год должно складываться всё по-новому.
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Ответ Имя Фамилия
"вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне." Значит состав участников обновится, что тоже неплохо. Пожелание: побольше номеров надо награждать разными призами. За 1 место 5 млн это слишком много. Достаточно 1 место - 3 млн, 2 место - 2 млн, 3 место - 1 млн. Остальной призовой фонд потратить на различные призы (за лучшее то, за лучшее сё...). Тогда будет более справедливо и недовольных будет меньше. Все таки это не соревнование с четкими критериями, а больше шоу.
Согласна. Все-таки это больше шоу, чем турнир. Так пусть это будет праздником мастерства и хорошего настроения и для зрителей и для самих участников.
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Там Ягудин свой номер показал, который он делает на шоу ааербуха последние 15 лет, решили подарить "бедному" Леше на день рождение 5 миллионов, а так идея шоу номеров никакая, сидят в жюри судьи в глубокой дименции, к ФК отношение не имеют
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Ответ Аврора кубик
Не только спортсмены, но и зрители не поняли по каким критериям оценивали судьи программу(
Что не понять? Всем сёстрам по серьгам, вот и все критерии. Ну и немного Нравится - не нравится. Просто стоило бы понять и принять эти правила, а не надеяться непонятно на что и потом включать обиженку. Это просто зрелище для зрителей и возможность фигуристам проявить себя в необычном качестве. Мне, непример, всё понравилось (за некоторыми исключениями, и номер Мозалёва в их числе).
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