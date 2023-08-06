Мозалев о турнире шоу-программ: «Я расстроился, что даже в тройку не попал. Вряд ли буду участвовать в этом сезоне»

Фигурист Андрей Мозалев объяснил, почему вряд ли выступит в следующем турнире шоу-программ.

В марте этого года на турнире шоу-программ «Русский вызов» Мозалев представил номер под песню Sevdaliza, исполнив прокат в окружении семи девушек. Фигурист занял итоговое 16-е место.

– В прошлом сезоне самый успешный твой турнир – шоу-программ. По просмотрам ты первый.

– Причем разница со вторым местом, на котором Матвей Ветлугин, чуть ли не в три раза.

– Насколько для тебя это важный критерий успеха?

– Конечно, я расстроился, что я даже в тройку не попал. Хотя очень надеялся.

– Кажется, там изначально было понятно все.

– Да. Поэтому честно, вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне.

– Потому что ты был удивлен судейством?

– Немного да. Особенно когда говорили, что кто-то там открыл нечто новое, и это было не про меня. Я такой думаю: «Кто там что открыл?» Да, совместили танцы и фигурное катание, окей. Но все-таки я тоже совместил и при этом привлек еще и непосредственно танцоров.

По тем же просмотрам – это смотрели, новая аудитория, пришли другие люди, для них это тоже было новое, нонсенс какой-то – реально танцы на льду. Это турнир шоу-программ и я настраивался на шоу, хотел что-то интересное сделать, что в обычном показательном я вряд ли сделаю.

Хотя у меня много идей и для показательных, много музыки, под которую я хотел бы сделать, но это нужно время, силы – чтобы сделать хороший показательный номер, – рассказал Мозалев.

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