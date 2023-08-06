Мозалев о турнире шоу-программ: «Я расстроился, что даже в тройку не попал. Вряд ли буду участвовать в этом сезоне»
Фигурист Андрей Мозалев объяснил, почему вряд ли выступит в следующем турнире шоу-программ.
В марте этого года на турнире шоу-программ «Русский вызов» Мозалев представил номер под песню Sevdaliza, исполнив прокат в окружении семи девушек. Фигурист занял итоговое 16-е место.
– В прошлом сезоне самый успешный твой турнир – шоу-программ. По просмотрам ты первый.
– Причем разница со вторым местом, на котором Матвей Ветлугин, чуть ли не в три раза.
– Насколько для тебя это важный критерий успеха?
– Конечно, я расстроился, что я даже в тройку не попал. Хотя очень надеялся.
– Кажется, там изначально было понятно все.
– Да. Поэтому честно, вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне.
– Потому что ты был удивлен судейством?
– Немного да. Особенно когда говорили, что кто-то там открыл нечто новое, и это было не про меня. Я такой думаю: «Кто там что открыл?» Да, совместили танцы и фигурное катание, окей. Но все-таки я тоже совместил и при этом привлек еще и непосредственно танцоров.
По тем же просмотрам – это смотрели, новая аудитория, пришли другие люди, для них это тоже было новое, нонсенс какой-то – реально танцы на льду. Это турнир шоу-программ и я настраивался на шоу, хотел что-то интересное сделать, что в обычном показательном я вряд ли сделаю.
Хотя у меня много идей и для показательных, много музыки, под которую я хотел бы сделать, но это нужно время, силы – чтобы сделать хороший показательный номер, – рассказал Мозалев.
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Валиева тоже не в тройке, а её шоу-номер, как по мне, интереснее по хореографии.
А турнир действительно сборная солянка с невнятным регламентом. И мне по большей части не понравились идеи участников: обычные показалки иногда куда лучше.
Значит состав участников обновится, что тоже неплохо.
Пожелание: побольше номеров надо награждать разными призами. За 1 место 5 млн это слишком много. Достаточно 1 место - 3 млн, 2 место - 2 млн, 3 место - 1 млн. Остальной призовой фонд потратить на различные призы (за лучшее то, за лучшее сё...). Тогда будет более справедливо и недовольных будет меньше. Все таки это не соревнование с четкими критериями, а больше шоу.
Если на ЛП хотя бы ТАТ как то регулировала то здесь полное отсутствие критерия привело к хаосу у судей.
А так парню, который говорил что едет на ОИ за медалью, конечно обидно.(
Зря.
Ведь каждый год должно складываться всё по-новому.