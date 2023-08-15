Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе контрольные прокаты Р-Спорт Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка не участвует в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят на этой неделе в Новогорске.

По информации источника, решение не выступать на юниорских прокатах принято вместе с тренером Садковой Этери Тутберидзе. Травм и иных проблем со здоровьем у фигуристки нет.

Взрослые контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Olga.t
Хорошие спортивные новости сегодня, просто душа радуется!
Похоже, что Даша в хорошей форме, раз Этери заявила её на КП по взрослым. Ну что ж, ждём новые программы, удачи, уверенности и чистых прокатов девочке!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Вот кому точно бы не помешало побольше спокойствия! Самородок, которому мешают нервы
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Хорошие спортивные новости сегодня, просто душа радуется!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Тогда там должна быть и её одногодка Вероничка.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Ответ k4rmazin2007
С 8 местом на ПР и на взрослые ОП? Да уж, без Тутберидзе тут явно не обошлось.
С 12 местом у Жилиной, была 2 года в сборной. Как Вам?! Тут без Плющенко-Рудковского, явно не обошлось!!!
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natali5228
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
А что, Самоделка обязана там быть? А может она в составе сборной?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ natali5228
Решили повторить историю с Валиевой?
Кроме Валиевой по взрослым в том сезоне катались ещё несколько фигуристок.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k4rmazin2007
Ответ Oleandra
А могли бы тоже схитрить, как Плющенко, и в юниорах, и во взрослых выступать.. но они не хитрят.
А кто помешает Садковой выступить в юниорах? Участники ЧР имеют право поехать на ПР.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ наталья Головченко
Плющенко не хочет выпускать Жилину во взрослые. Это их совместное принятое решение. Никто держать в юниорах не будет, если спортсмен хочет выступать по взрослым!!!
Хватит придумывать, Плющенко сказал, что Ника будет по взрослым в этом сезоне.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Наверно не единственная снимется.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Рада за Дашу.
Наверное, она в отличной форме. Иначе Этери не приняла бы такого решения.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бильм@н
Ответ наталья Головченко
Вы перепутали слова: не лучше, а хуже))) Жилиной до Садковой, как до небес. Садкова - талантливая, а Жилина- пустая, без капельки внутренней наполненности. В атлетике была бы хороша)
Вот мне интересно вы реально на полном серьёзе верите в то что сейчас написали? "Жилиной до Садковой как до небес"🤣 Большей глупости никто не пишет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Интереснее на мой взгляд
Садковой можно ещё год поблистать в юниорах
Веронику мы знаем давно и ждём её во взрослых уже!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natali5228
Ответ Marya Y
Кроме Валиевой по взрослым в том сезоне катались ещё несколько фигуристок.
Не подскажете, кого еще из юниоров Тутберидзе в тот сезон вместо юниорских прокатов вытащила на взрослые?)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Ответ Лека-Лека
Рада за Дашу. Наверное, она в отличной форме. Иначе Этери не приняла бы такого решения.
Согласна. Явно очень хорошо спрогрессировала, а иначе точно бы Этери не вывела во взрослые!!!
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ k4rmazin2007
А кто помешает Садковой выступить в юниорах? Участники ЧР имеют право поехать на ПР.
Акатьева в прошлом сезоне приехала на ПР? или Петросян?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Ответ urtica
Нафиг она там сдалась? И главное, на каком основании, 8-е место на первенстве, что-ли??? Неужели Акатьева или Петросян - всё, и от штаба некого больше слать?
Усачёва минус, Хромых тоже непонятно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгения Гринева
Ответ vanessa2021
Веронику Жилину почему тогда не приглашают на взрослые ОП?
Ваша Жилина будет и там, и там катать. Успокойтесь уже
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ k4rmazin2007
С 8 местом на ПР и на взрослые ОП? Да уж, без Тутберидзе тут явно не обошлось.
Это всего лишь контрольные прокаты, не факт что в соревнованиях она будет выступать по взрослым. Составы могут поменяться.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k4rmazin2007
Ответ наталья Головченко
С 12 местом у Жилиной, была 2 года в сборной. Как Вам?! Тут без Плющенко-Рудковского, явно не обошлось!!!
Садкова и Двеоглазова вообще пропускали ПР, но попадали в состав сборной. Без Гогиевны точно тут не обошлось
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natali5228
Решили повторить историю с Валиевой?
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Это хорошо. Я подумал что её просто не пригласили на ОП, из за плохого результата на первенстве. Дарья прекрасная феечка, будет интересно посмотреть её программы.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Горбачева приехала. Забыла уже?
по Горбачёвой претензии к её штабу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комиссар Жабер
Ответ vanessa2021
Веронику Жилину почему тогда не приглашают на взрослые ОП?
Потому что есть блатные, а есть чернь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Лека-Лека
Рада за Дашу. Наверное, она в отличной форме. Иначе Этери не приняла бы такого решения.
Ну да, Этери в подобных вещах не ошибается. Тому пример переходы во взрослые Валиевой и Акатьевой, которые по возрасту могли бы и по юниорам катать.
Единственное, в психологическом плане Даша всё-таки не Камила и не Соня, и её часто штормит.
Будем надеяться, что в ТШТ её прокачали и в плане психологической устойчивости тоже. Даше в любом случае удачи и чистых прокатов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий