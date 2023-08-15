Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах («Р-Спорт»)

Фигуристка Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка не участвует в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят на этой неделе в Новогорске.

По информации источника, решение не выступать на юниорских прокатах принято вместе с тренером Садковой Этери Тутберидзе. Травм и иных проблем со здоровьем у фигуристки нет.

Взрослые контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве.