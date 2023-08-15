Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах («Р-Спорт»)
Фигуристка Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Спортсменка не участвует в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят на этой неделе в Новогорске.
По информации источника, решение не выступать на юниорских прокатах принято вместе с тренером Садковой Этери Тутберидзе. Травм и иных проблем со здоровьем у фигуристки нет.
Взрослые контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве.
Наверное, она в отличной форме. Иначе Этери не приняла бы такого решения.
Садковой можно ещё год поблистать в юниорах
Веронику мы знаем давно и ждём её во взрослых уже!
Единственное, в психологическом плане Даша всё-таки не Камила и не Соня, и её часто штормит.
Будем надеяться, что в ТШТ её прокачали и в плане психологической устойчивости тоже. Даше в любом случае удачи и чистых прокатов.