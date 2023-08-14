Трусова о переходе к Соколовской: «Тут особенная атмосфера, все как семья»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о переходе к тренеру Светлане Соколовской.

До октября 2022 года Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

«Светлана Владимировна предлагала мне подумать. Конечно, сомнения всегда присутствуют. Тем более чем старше я становлюсь, тем больше сомнений.

Сейчас я думала достаточно долго. Мысль не уходила, поэтому я решила так поступить», – сказала Трусова в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.

«Тут какая-то особенная атмосфера, все как семья. У меня такого не было, чтобы все спортсмены поддерживают друг друга. Необычно», – отметила фигуристка.

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50 комментариев

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diversant
Самоделкина 11 место ЧР, Трусова вообще снялась. Зато все как семья и друг другу улыбаются
+53
-2
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Лека-Лека
Очень напоминает слова МЖ о Крикет Клабе. И результат тот же.
+42
-7
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Татьяна Семёновна
А там, где не семья, Саша стала дважды победительницей ЮЧМ, рекордсменкой с результатами в книге Гиннесса и серебряным призером ОИ!
+36
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Grads
Почему бы не поддерживать друг друга, если нет реальных соперников.
+30
-2
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Oleandra
Как-будто это не тренерский штаб, где спортом высших достижений занимаются, а дом престарелых.. атмосфера, как в семье..
+30
-2
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Евгения Гринева
Напомнило: "у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием "Крикет-клаб". Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки"
+17
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Галина Александрова
Квадистка Саша Т. перешла туда из-за Марка, ни с кем не соревнуется, деньги с шоу Светлане приносит, серебряный призёр ОИ, с чего бы к ней плохо относиться?)
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22somebody22
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Она же Ляйсан только недавно говорила,что в спорте не может быть дружбы🤔
Соколовская,видать,сразу уточнила,с какой целью она к ней переходит и дала понять,что высоких результатов,если таковые ей нужны,она вряд-ли получит от нового сотрудничества.
+12
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Галина Александрова
Ответ diversant
Самоделкина 11 место ЧР, Трусова вообще снялась. Зато все как семья и друг другу улыбаются
Видели, как С.С. с Софьей разговаривает.
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asusp527
Ответ Olga.t
У Медведевой был железный стимул - доказать Тутберидзе, что она может завоевать медали на главных международных соревнованиях, и она сделала это. У Саши нет такого стимула т.к. нет этих главных МС у всей российской сборной. Кому и что она может доказать сейчас, ради чего ей тренироваться в жёстком режиме? Поэтому приоритеты изменились. Жаль, что так случилось, но понять её можно.
Что она сделала? Получила бронзу после золот и серебра? Проиграв Турсынбаевой (ее историю надеюсь знаете). Проиграла она с треском Т.
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Lapo Elkann
Я раньше писала что Саша ушла на курорт, а теперь скажу точнее
Мачо -дача - хата - хаус .
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asusp527
Ответ Евгения Гринева
Напомнило: "у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием "Крикет-клаб". Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки"
Тут чисто эмоциональная реакция обиженных на свое серебро. Везде кажется рай.
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Анастасия Платонова
Какие высокие ГОЕ при таком грязном и деревянном катании????
Серебро это ещё подарок небес... Жаль, что вы этого не понимаете.
Помимо прекрасных программ, нужно иметь талант, учится признавать свои ошибки, стараться исправлять их, а не напрыгивать на медаль.
+10
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Olga.t
Ответ АннаФ
Действительно очень теплея атмосфера. Домашняя
Комфорт и победы в спорте несовместимы.
+6
-1
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Agura
Самоделкина сменила гражданство, Трусова - следующая? Семья разъезжается?
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Лека-Лека
Ответ Katerina Sunny
Это серия документальных фильмов, один про Соколовскую. И Трусова в группе главная звезда. Может и уйдёт, но не от Соколовской, а из спорта.
Да из спорта Саша практически уже ушла. Соколовская не тот тренер для нее.
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AAPolyansky
да, особенная атмосфера, дембельская - к Соколовской всегда уходили мягко завершать карьеру
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vanessa2021
Ответ 22somebody22
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Были бы у Саши грибы Медведевой- все завоевала бы. Медведевой хоть раз ее флутц отметили?
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vanessa2021
Ответ 22somebody22
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Саше на ОИ отметили все ошибки, там изначально техбаза была настолько невероятно большой, что ее невозможно было сильно снизить никакими вычетами.

Саше практически единственной отмечают флутц, это к вопросу о "грибах". Даже на внутренних соревнованиях. Саше не ставят высокие гое на чистых и сложных элементах. Саше не ставят высокие компы даже при прекрасных программах.

Медведева имела такую карьеру благодаря грибам. В Канаду Медведеву отправили с благословления федры и грибы остались при ней. Я уж не буду напоминать, как Жене бронзу ЧМ натянули, как в Китае на этапе вытащили и пр.

Грибы распределял Лакерник, а не Тутберидзе..
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asusp527
Ответ diversant
Самоделкина 11 место ЧР, Трусова вообще снялась. Зато все как семья и друг другу улыбаются
А что им ещё остаётся😁
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anyen
Ответ Gemma157
Ха, хрустоглорам обидно, что ни одна фигуристка из ТШТ, будь то бывшая,или действующая, не может сказать подобное о своем штабе 😆
А зачем им так говорить о своём штабе? Штаб - это профессионалы, и отношения там профессиональные. А любящая и тёплая семья должна быть дома.
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Olga.t
Ответ asusp527
Что она сделала? Получила бронзу после золот и серебра? Проиграв Турсынбаевой (ее историю надеюсь знаете). Проиграла она с треском Т.
Это был её третий ЧМ, до этого два золота (у Тутберидзе).
Я не болела никогда за Медведеву, и та бронза скорее везение, чем заслуга. Но сейчас я говорю о стимулах к продолжению карьеры, у Медведевой они были, а у Саши сейчас нет. Я Сашу понимаю.
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Лека-Лека
Ответ 22somebody22
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У Трусовой не получится хотя бы потому, что ее туда не пустят.
А регресс одинаковый у обеих.
+7
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Евгения Гринева
Ответ 22somebody22
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Да-да, задвинули прекрасный флутц Каори, она настоящая ОЧ)
+3
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Anfitan
Ответ Лека-Лека
Очень напоминает слова МЖ о Крикет Клабе. И результат тот же.
абсолютно верно, девочки описывают эмоции новой команды, нового места. а как нужно "как мне плохо, все ужасно, тоскливо". а если подумать, что положительные эмоции от новой команды не отрицают, что и в прошлой команде было полно плюсов.
+1
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