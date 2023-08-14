Трусова о переходе к Соколовской: «Тут особенная атмосфера, все как семья»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о переходе к тренеру Светлане Соколовской.

До октября 2022 года Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

«Светлана Владимировна предлагала мне подумать. Конечно, сомнения всегда присутствуют. Тем более чем старше я становлюсь, тем больше сомнений.

Сейчас я думала достаточно долго. Мысль не уходила, поэтому я решила так поступить», – сказала Трусова в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.

«Тут какая-то особенная атмосфера, все как семья. У меня такого не было, чтобы все спортсмены поддерживают друг друга. Необычно», – отметила фигуристка.