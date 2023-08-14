Трусова о переходе к Соколовской: «Тут особенная атмосфера, все как семья»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о переходе к тренеру Светлане Соколовской.
До октября 2022 года Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
«Светлана Владимировна предлагала мне подумать. Конечно, сомнения всегда присутствуют. Тем более чем старше я становлюсь, тем больше сомнений.
Сейчас я думала достаточно долго. Мысль не уходила, поэтому я решила так поступить», – сказала Трусова в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.
«Тут какая-то особенная атмосфера, все как семья. У меня такого не было, чтобы все спортсмены поддерживают друг друга. Необычно», – отметила фигуристка.
Соколовская,видать,сразу уточнила,с какой целью она к ней переходит и дала понять,что высоких результатов,если таковые ей нужны,она вряд-ли получит от нового сотрудничества.
Мачо -дача - хата - хаус .
Серебро это ещё подарок небес... Жаль, что вы этого не понимаете.
Помимо прекрасных программ, нужно иметь талант, учится признавать свои ошибки, стараться исправлять их, а не напрыгивать на медаль.
Саше практически единственной отмечают флутц, это к вопросу о "грибах". Даже на внутренних соревнованиях. Саше не ставят высокие гое на чистых и сложных элементах. Саше не ставят высокие компы даже при прекрасных программах.
Медведева имела такую карьеру благодаря грибам. В Канаду Медведеву отправили с благословления федры и грибы остались при ней. Я уж не буду напоминать, как Жене бронзу ЧМ натянули, как в Китае на этапе вытащили и пр.
Грибы распределял Лакерник, а не Тутберидзе..
Я не болела никогда за Медведеву, и та бронза скорее везение, чем заслуга. Но сейчас я говорю о стимулах к продолжению карьеры, у Медведевой они были, а у Саши сейчас нет. Я Сашу понимаю.
А регресс одинаковый у обеих.