Елизавета Туктамышева: «Приехала на четыре денечка в Казахстан. Контента отсюда будет максимально мало»
Елизавета Туктамышева рассказала, что приехала в Казахстан к друзьям.
«Ребята, всем привет. Хотела спросить, как у вас дела, но поняла, что вы никак не сможете мне ответить, потому что я закрыла комментарии из-за невероятного потока фигни, который там был.
Я сейчас в мини-отпуске, приехала в Казахстан к своим друзьям на четыре денечка – повидаться, отдохнуть немножко. Поэтому контента отсюда у меня будет максимально мало.
Поэтому я решила записать этот кружочек ни о чем, чтобы вы увидели мое личико, услышали мой голос и дальше пошли заниматься своими делами», – сказала фигуристка.
А вот подготовки к сезону совсем не видно.
«Мы будем делать короткую программу, начнем 15 августа в Санкт‑Петербурге. Лиза будет больше месяца находиться в Сочи, в моей команде, выступать на шоу. Время поставить, наработать и доделать будет», - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».