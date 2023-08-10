Елизавета Туктамышева: «Приехала на четыре денечка в Казахстан. Контента отсюда будет максимально мало»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, что приехала в Казахстан к друзьям.

«Ребята, всем привет. Хотела спросить, как у вас дела, но поняла, что вы никак не сможете мне ответить, потому что я закрыла комментарии из-за невероятного потока фигни, который там был.

Я сейчас в мини-отпуске, приехала в Казахстан к своим друзьям на четыре денечка – повидаться, отдохнуть немножко. Поэтому контента отсюда у меня будет максимально мало. 

Поэтому я решила записать этот кружочек ни о чем, чтобы вы увидели мое личико, услышали мой голос и дальше пошли заниматься своими делами», – сказала фигуристка. 

 

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23 комментария

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Татьяна Вересова
Хорошего отдыха и ждём на открытых прокатах!
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Machine Head
Елизавета огненнная красавица! Пусть у тебя все будет прекрасно !
+9
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Татьяна Вересова
Ответ Аленка_76
У нее впереди еще шоу с Авербухом
Шоу хорошо, но я больше жду соревнования)
+4
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bolelschiza
"максимально мало" ) плохо учились в школе наши фигуристы
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Ирина С
Ох, Лиза, а разве у нас есть хоть один фигурист или фигуристка, про которого фанаты соперников и соперниц не писали бы всякую фигню? Это очень неприятное, но неизбежное зло. Но в тоже время, такое "внимание" говорит о том, что ненавидят сильных соперников, оскорбляют от бессилия, а ты всё делаешь правильно и с карьерой у тебя полный порядок. Отдыхай, общайся, радуйся жизни, лови счастливые моменты и набирайся сил перед новым сезоном!
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Bashibuzuck
Хорошего отдыха, Императрица
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Аленка_76
Ответ Татьяна Вересова
Хорошего отдыха и ждём на открытых прокатах!
У нее впереди еще шоу с Авербухом
+2
0
+2
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ДИОНИС
Желаю хорошо отдохнуть, Лиза!
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Лена Самойлова
Ответ Лека-Лека
ЛИЧИКО увидели. А вот подготовки к сезону совсем не видно.
а зачем ей готовиться, с негнущейся спиной ставят вращения 4 уровень, за дорожку пешком и со спотыкачем тоже. Она постоянно отдыхает, знает что поставят за выслугу лет))
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ДЮКали
Добро пожаловать в город А 😂. Позитивного отдыха с друзьями ♥️
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На Пекин
Привет, Лиза, с тобой уютно. Пошла заниматься своими делами)
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Ира Полубоярова
Люблю Лизу. Мне будет очень грустно, если Императрица не выйдет в сезон. Но это только ей решать, конечно. Буду верить и надеяться
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Аленка_76
Лизе хорошо провести время с друзьями!
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Лека-Лека
ЛИЧИКО увидели.
А вот подготовки к сезону совсем не видно.
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Аврора кубик
Хорошего отдыха, Лиза)
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Алёна Вода
Что-то не понятно, Лиза к сезону готовится или нет? Сборы пропускает, выглядит--не очень, да ещё этот отдых... От чего отдыхать-то? Всего неделю в шоу поработала (3 выступления там было, по-моему). И про программы ничего конкретного не слышно, обычно она раньше всех музыку сообщала
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Viks
"максимально мало" - это как "безызбежно"?
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Ирина С
Ответ Лека-Лека
И не говорите. Пенсионные льготы на полную катушку. Просто пенсионерка союзного значения так раньше было)
У каждого тренера свой стиль: в ТШТ, например, "пенсионеров" не любят, работать с ними не умеют, поэтому всех "звёзд" списывают ещё до совершеннолетия!
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Татьяна Попова
Ответ Алёна Вода
Что-то не понятно, Лиза к сезону готовится или нет? Сборы пропускает, выглядит--не очень, да ещё этот отдых... От чего отдыхать-то? Всего неделю в шоу поработала (3 выступления там было, по-моему). И про программы ничего конкретного не слышно, обычно она раньше всех музыку сообщала
Российский хореограф Илья Авербух рассказал, что поставит программу чемпионке мира Елизавете Туктамышевой.

«Мы будем делать короткую программу, начнем 15 августа в Санкт‑Петербурге. Лиза будет больше месяца находиться в Сочи, в моей команде, выступать на шоу. Время поставить, наработать и доделать будет», - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
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