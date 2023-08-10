Елизавета Туктамышева: «Приехала на четыре денечка в Казахстан. Контента отсюда будет максимально мало»

Елизавета Туктамышева рассказала, что приехала в Казахстан к друзьям.

«Ребята, всем привет. Хотела спросить, как у вас дела, но поняла, что вы никак не сможете мне ответить, потому что я закрыла комментарии из-за невероятного потока фигни, который там был.

Я сейчас в мини-отпуске, приехала в Казахстан к своим друзьям на четыре денечка – повидаться, отдохнуть немножко. Поэтому контента отсюда у меня будет максимально мало.

Поэтому я решила записать этот кружочек ни о чем, чтобы вы увидели мое личико, услышали мой голос и дальше пошли заниматься своими делами», – сказала фигуристка.