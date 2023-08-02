Тренер группы Мишина Челошкин о кваде Туктамышевой: «Технического мастерства и физики ей хватает. Но страх или волнение присутствуют»

– В чем секрет спортивного долголетия Туктамышевой?

– У Лизы настолько хорошее спортивное мастерство, что для того же тройного акселя она затрачивает мало энергии. Она его прыгает технически верно и от этого легко.

Лиза с самого начала выучила все прыжки с хорошей техникой. Ей просто нужно поддерживать форму должным образом, чтобы хорошо и долго кататься. Ей не нужно каких-то сверхъестественных усилий.

Конечно, чтобы учить дальше четверные, помимо тулупа, ей нужно будет более жестко работать. Тулуп она уже выезжала. Технического мастерства и физики ей на это хватает.

– А чего не хватает?

– Лизе уже всего хватает, она его делала, выезжала – и есть тому подтверждение на видео.

– Но на официальных стартах мы прыжок так и не видели.

– Возможно, высокая вероятность получения травмы заставляет ее волноваться. Она же девушка. К тому же она выучила четверные в довольно зрелом возрасте для фигурного катания.

Все равно страх или волнение присутствуют. Она же не такая безрассудная: пошла и сделала, не получилось – разложилась на льду. Лиза все равно с головой к этому подходит и какой-то процент волнения у нее присутствует, – рассказал тренер Егор Челошкин, который работает специалистом по ОФП в группе Алексея Мишина.