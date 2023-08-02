Тренер группы Мишина Челошкин о кваде Туктамышевой: «Технического мастерства и физики ей хватает. Но страх или волнение присутствуют»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Егор Челошкин Фигурное катание

– В чем секрет спортивного долголетия Туктамышевой?

– У Лизы настолько хорошее спортивное мастерство, что для того же тройного акселя она затрачивает мало энергии. Она его прыгает технически верно и от этого легко. 

Лиза с самого начала выучила все прыжки с хорошей техникой. Ей просто нужно поддерживать форму должным образом, чтобы хорошо и долго кататься. Ей не нужно каких-то сверхъестественных усилий.

Конечно, чтобы учить дальше четверные, помимо тулупа, ей нужно будет более жестко работать. Тулуп она уже выезжала. Технического мастерства и физики ей на это хватает.

– А чего не хватает?

– Лизе уже всего хватает, она его делала, выезжала – и есть тому подтверждение на видео.

– Но на официальных стартах мы прыжок так и не видели.

– Возможно, высокая вероятность получения травмы заставляет ее волноваться. Она же девушка. К тому же она выучила четверные в довольно зрелом возрасте для фигурного катания.

Все равно страх или волнение присутствуют. Она же не такая безрассудная: пошла и сделала, не получилось – разложилась на льду. Лиза все равно с головой к этому подходит и какой-то процент волнения у нее присутствует, – рассказал тренер Егор Челошкин, который работает специалистом по ОФП в группе Алексея Мишина.

12 комментариев

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Лиза чудесная и без четверных. к чему убиваться?
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Она на раскатке на прыжковом выезжала даже в каскадах. Наверное волнение.
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Ответ Katerina Sunny
На стартах после неудачного квада может полететь вся программа и прокат в целом. Это риск. Соревнуется вряд ли Лиза исключительно в удовольствие. Раньше были Челленжеры, на них и можно было пробовать, без риска для результата на соревнованиях. А сейчас кроме этапов если где на соревнованиях попроще пробовать.
Да, и Лиза это уже испытала на своей шкуре. Если бы на ЧР-2019 не стала вставлять тогда только что выученный квад, а откатала бы свой приличный контент, могла бы поехать на чемпионат Европы вместо Трусовой.
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Ответ Лека-Лека
К тому же она выучила четверные в довольно зрелом возрасте для фигурного катания. ----------------- А сколько четверных она выучила и когда и где на них можно будет посмотреть. Пока что видели один - недокрученный и с падением.
Она начинала учить лутц, выезжала каскад 4т-3т.
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А смысл теперь вставлять этот четверной в программы? ISU все равно внутренние старты не учитывает, в официальный международный список квадисток уже вряд ли попадет. То, что она его может докрутить и выехать и даже прыгать в каскаде – мы неоднократно видели и конечно же восхищены! И не думаю, что Лизе нужно кому-то что-то ещё доказывать )
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Ответ Лека-Лека
К тому же она выучила четверные в довольно зрелом возрасте для фигурного катания. ----------------- А сколько четверных она выучила и когда и где на них можно будет посмотреть. Пока что видели один - недокрученный и с падением.
На видео с тренировок мы видели красивый докрученный четверной тулуп.
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На стартах после неудачного квада может полететь вся программа и прокат в целом. Это риск. Соревнуется вряд ли Лиза исключительно в удовольствие. Раньше были Челленжеры, на них и можно было пробовать, без риска для результата на соревнованиях. А сейчас кроме этапов если где на соревнованиях попроще пробовать.
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Мотивация у нее отсутствует. Нафига ей сейчас этот четверной.
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Ответ Леди Брэкнелл
Она на раскатке на прыжковом выезжала даже в каскадах. Наверное волнение.
Запаса нет. Поэтому только в идеальных условиях может. Прыжок на быстрой крутке, риск большой, если что-то идет не так - на ход вперед и досвидания.
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Ответ Леди Брэкнелл
Она на раскатке на прыжковом выезжала даже в каскадах. Наверное волнение.
А есть на видео?
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