«Это стало одной из моих главных побед за прошедший год». Васильев про отказ от чрезмерного потребления кофе

Теги мужское катание сборная Латвии Денис Васильев Фигурное катание

Фигурист Денис Васильев назвал преодоление кофейной зависимости одной из главных побед.

«Важным событием для меня, безусловно, стало преодоление проблемы с зависимостью от кофеина. Я был мысленно убежден, что не могу ничего делать без кофе.

Из-за этого я прошел через детокс-программу и доказал себе, что могу прекрасно обходиться без кофе. Это стало одной из моих главных побед за прошедший год.

Теперь я гораздо внимательнее отношусь к потреблению кофеина и могу сказать, что это также значительно улучшило мой сон», – рассказал спортсмен, выступающий за сборную Латвии.

В минувшем сезоне фигурист занял 5-е место на чемпионате Европы и 13-е на чемпионате мира.

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2 комментария

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Olya Ru
А на кофе он был на пьедестале Чемпионата Европы 😄
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Mari Gams
Ну , что ж улучшился сон, это хорошо , больше спишь - больше побеждаешь , новый тренд в ФК )))
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