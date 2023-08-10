«Это стало одной из моих главных побед за прошедший год». Васильев про отказ от чрезмерного потребления кофе

Фигурист Денис Васильев назвал преодоление кофейной зависимости одной из главных побед.

«Важным событием для меня, безусловно, стало преодоление проблемы с зависимостью от кофеина. Я был мысленно убежден, что не могу ничего делать без кофе.

Из-за этого я прошел через детокс-программу и доказал себе, что могу прекрасно обходиться без кофе. Это стало одной из моих главных побед за прошедший год.

Теперь я гораздо внимательнее отношусь к потреблению кофеина и могу сказать, что это также значительно улучшило мой сон», – рассказал спортсмен, выступающий за сборную Латвии.

В минувшем сезоне фигурист занял 5-е место на чемпионате Европы и 13-е на чемпионате мира.