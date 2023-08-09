Произвольная программа Дениса Васильева поставлена под песню Джо Бонамасса – Blues Deluxe

Теги Стефан Ламбьель мужское катание Ше-Линн Бурн сборная Латвии Денис Васильев Фигурное катание

Латвийский фигурист Денис Васильев будет кататься под песню американского музыканта Джо Бонамасса – Blues Deluxe в произвольной программе.

Над постановкой работал тренер и хореограф спортсмена Стефан Ламбьель.

В июне на шоу Fantasy on Ice в Японии Васильев также представил короткую программу – на версию песни Hallelujah в исполнении шведа Томаса Файнера. С этой постановкой фигуристу помогала Ше-Линн Бурн.

«Если короткую мы сделали за шесть дней, то над произвольной работаем уже несколько месяцев. Она требует хорошего чувства ритма и, на мой взгляд, довольно сложна.

Мне нравится, когда в движениях есть свобода – это как раз подходит для программы. Но если я выражу чересчур много этой свободы, то программа запросто окажется неряшливой и неритмичной. В этом ее основная сложность.

Это стиль, в котором я ранее не катался, но думаю, что он появился в нужный момент моей жизни – как спортсмена, так и человека. Это очень хорошо сочетается с моей личностью и развитием моего характера», – рассказал Васильев.

В минувшем сезоне фигурист занял 5-е место на чемпионате Европы и 13-е на чемпионате мира.

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2 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Главное, чтоб голову мыть не забывал, про неряшливость он рассуждает.
+4
0
+4
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ДИАНА
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Главное, чтоб голову мыть не забывал, про неряшливость он рассуждает.
Это точно)))
0
0
0
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