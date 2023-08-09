«Доработали программу и немножко поучились танцорским штучкам». Мишина и Галлямов посетили группу Жук и Свинина

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин фото пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что «поучились танцорским штучкам».

Чемпионы мира в парном катании посетили занятия с группой Ирины Жук и Александра Свинина. Ранее сообщалось, что эти тренеры поставили Мишиной и Галлямову новую произвольную программу.

«С огромным удовольствием поработали с командой Ирины Жук и Александра Свинина.

Доработали программу и немножко поучились у ребят танцорским штучкам 🙂», – написала Мишина в инстаграме.

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8 комментариев

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Док Аксель
Посмотрим на контрольных прокатах каким МиГи танцевальным штучкам обучились и какую им поставили ПП.
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galik55
Интересно посмотреть результат. Мне всегда импонировали программы Жук и Свинина, они креативны, с множеством фишек. Удачи МГ и побед
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Татьяна Вересова
Мишки и танцевальные штучки-это, как минимум, неожиданно.. Учитывая, что даже свой вальс они не в позициях танцевали. Посмотрим, что получится сейчас.
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galik55
Настя такой хрупкой смотрится на их фоне. Замечательные ребята
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galik55
Ответ Oleandra
Боятся отстать по программам от Козловских..
А почему они должны боятся, прыжковый контент у МГ на высоте, выбросы Настя штампует, однозначно еще будут усложняться. Обе пары прекрасны, но не надо забывать о ХК, эти , конечно еще не лоск, но техконтент на уровне, плюс новая пара Рослякова .
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Oleandra
Боятся отстать по программам от Козловских..
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Биатлонная зима
Посмотрим как получится у пары в сезоне ⛸️
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