«Доработали программу и немножко поучились танцорским штучкам». Мишина и Галлямов посетили группу Жук и Свинина

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что «поучились танцорским штучкам».

Чемпионы мира в парном катании посетили занятия с группой Ирины Жук и Александра Свинина. Ранее сообщалось, что эти тренеры поставили Мишиной и Галлямову новую произвольную программу.

«С огромным удовольствием поработали с командой Ирины Жук и Александра Свинина.

Доработали программу и немножко поучились у ребят танцорским штучкам 🙂», – написала Мишина в инстаграме.