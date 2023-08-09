«Доработали программу и немножко поучились танцорским штучкам». Мишина и Галлямов посетили группу Жук и Свинина
Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что «поучились танцорским штучкам».
Чемпионы мира в парном катании посетили занятия с группой Ирины Жук и Александра Свинина. Ранее сообщалось, что эти тренеры поставили Мишиной и Галлямову новую произвольную программу.
«С огромным удовольствием поработали с командой Ирины Жук и Александра Свинина.
Доработали программу и немножко поучились у ребят танцорским штучкам 🙂», – написала Мишина в инстаграме.
8 комментариев