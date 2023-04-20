Жук и Свинин поставили произвольную программу Мишиной и Галлямову

Теги Тамара Москвина сборная России Алексей Мишин Ирина Жук Александр Свинин пары Александр Галлямов ТАСС Фигурное катание

Ирина Жук и Александр Свинин поставили программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Об этом рассказала тренер спортивной пары Тамара Москвина. 

«Программы у Мишиной и Галлямова поставлены вчерне. Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина.

Короткую программу ставили всей нашей командой – это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», – сказала Москвина. 

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24 комментария

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kate_ko
ой, может, наконец-то что-то стильное у мишек будет! хоть Саша с Ваней и не выигрывали всех золот мира, но проги у них всегда были - моё почтение! стильно-модно-красиво
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-2
+48
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Вольга
Ждём..
+12
-1
+11
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Светлана Менова
Получается, Крылова только с БК работала? А звали её вроде обеим парам ставить.
+14
-3
+11
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Глориетта
Ответ Vendetta4111323
Не люблю особо проги Жук Свинина, они застряли где-то на уровне юниоров( Писали же, что Крылова с ними работала
Cry me a river очень даже классная была
+11
-1
+10
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Светлана Менова
Ответ Vendetta4111323
Не люблю особо проги Жук Свинина, они застряли где-то на уровне юниоров( Писали же, что Крылова с ними работала
Для СБ в последние 4 сезона они классно ставили.
+9
-2
+7
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olvl
О-очень интересно, очень жду и надеюсь на лучшее.
+9
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Надеюсь, в их исполнении мы больше не увидим ничего из серии серпа-молота и красного костюма поверх красных щек Галлямова?...
+6
0
+6
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Anneta28
Ответ Anna Leonova
Интересно, хотя Свинин-Жук стайл не в моем вкусе обычно.
РиД для БС была "вкусной"
+7
-2
+5
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пазл сошёлся
Настя с Сашей атлетичная и эстетичная пара с мощной спортивной составляющей, очень хорошая идея для них развиваться ещё и в танцевальном ключе. Надеюсь увидеть стильные современные находки в ПП, а в КП - чистый лутц🤞
+5
-2
+3
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Mion
Ответ Светлана Менова
Получается, Крылова только с БК работала? А звали её вроде обеим парам ставить.
А я вообще думала, что ее к Мишкам приглашали
+4
-1
+3
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Anneta28
Интересно, сможет ли эта программа переломить, закрепивщийся за ними, краснопролетарский стиль)
+9
-7
+2
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ОлесяОлеська
МиГам - наша симпатия.
А почему в теге и как главный на аватаре вывели Мишина А.Н. ??? Это вместо Настюхи?
+4
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Anna Leonova
Интересно, хотя Свинин-Жук стайл не в моем вкусе обычно.
+4
-2
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Vendetta4111323
Не люблю особо проги Жук Свинина, они застряли где-то на уровне юниоров(

Писали же, что Крылова с ними работала
+7
-6
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Oleandra
А музыку кто выбирал? ТНМ? тогда без толку постановки от танц. тренеров..
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Anna Leonova
Ответ Anneta28
Вообще не помню эту прогу
Даже не удивлена глубиной ваших познаний))))
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-1
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Anneta28
Ответ Anna Leonova
БС это совсем другая пара. А лучшей постановкой для СБ была битловская Ригби.
Вообще не помню эту прогу
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Anna Leonova
Ответ Anneta28
РиД для БС была "вкусной"
БС это совсем другая пара. А лучшей постановкой для СБ была битловская Ригби.
0
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Светлана Менова
Ответ Mion
А я вообще думала, что ее к Мишкам приглашали
Нет, в интервью Анжелика сама говорила, что и тем, и другим должна ставить. Что-то значит не срослось.
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Додик Аксель
Интересно какую идею привнесли в постановку программы тренеры танцоров для парников ?
+3
-3
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Маргарита В Сафронова
Очень хочется увидеть у МиГов современную, глубокую, яркую ПП. А не утиль, и не водевиль.
0
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Shveddka
Интересно, что это?
+1
-1
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Девушка Безимени
главное штоб не пистолеты
+3
-3
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