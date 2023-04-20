Жук и Свинин поставили произвольную программу Мишиной и Галлямову
Ирина Жук и Александр Свинин поставили программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
Об этом рассказала тренер спортивной пары Тамара Москвина.
«Программы у Мишиной и Галлямова поставлены вчерне. Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина.
Короткую программу ставили всей нашей командой – это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», – сказала Москвина.
А почему в теге и как главный на аватаре вывели Мишина А.Н. ??? Это вместо Настюхи?
Писали же, что Крылова с ними работала