Жук и Свинин поставили произвольную программу Мишиной и Галлямову

Ирина Жук и Александр Свинин поставили программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Об этом рассказала тренер спортивной пары Тамара Москвина.

«Программы у Мишиной и Галлямова поставлены вчерне. Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина.

Короткую программу ставили всей нашей командой – это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», – сказала Москвина.