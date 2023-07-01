Алина Загитова: «В прошлом году я боксировала. Хочу сказать, что фехтование гораздо сложнее»

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян сборная России жен женское катание бокс Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сравнила бокс и фехтование.

Сегодня Загитова провела в «Лужниках» выставочный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой в командной шпаге Кариной Азнавурян. Год назад фигуристка участвовала в боксерском спарринге.

«С таким наставником, как Карина, все по плечу. В прошлом году я здесь боксировала. Хочу сказать, что фехтование гораздо сложнее.

Здесь нужно сохранять максимальную концентрацию. Доля секунды может привести тебя к победе или поражению. Но если тренироваться, то это возможно, – отметила фигуристка.

«Мне нравится пробовать что‑то новое», – цитирует Загитову «Матч ТВ».

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

7 комментариев

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Мэй Касахара
А уж какая сложная штука речь: нужна максимальная концентрация - доля секунды, а мужчина и женщина уже столкнулись лбами, а ты с ленивыми губами 😂😂😂
+6
-3
+3
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Дэннис Молинарев
Эммм
А в боксе не надо сохранять максимальную концентрацию???
+6
-5
+1
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Ryan T.
Ну короче и этим овладела.
Блин, запустите её уже в космос.
+2
-2
0
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