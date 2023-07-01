Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сравнила бокс и фехтование.

Сегодня Загитова провела в «Лужниках» выставочный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой в командной шпаге Кариной Азнавурян. Год назад фигуристка участвовала в боксерском спарринге.

«С таким наставником, как Карина, все по плечу. В прошлом году я здесь боксировала. Хочу сказать, что фехтование гораздо сложнее.

Здесь нужно сохранять максимальную концентрацию. Доля секунды может привести тебя к победе или поражению. Но если тренироваться, то это возможно, – отметила фигуристка.

«Мне нравится пробовать что‑то новое», – цитирует Загитову «Матч ТВ».

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