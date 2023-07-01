Алина Загитова: «В прошлом году я боксировала. Хочу сказать, что фехтование гораздо сложнее»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сравнила бокс и фехтование.
Сегодня Загитова провела в «Лужниках» выставочный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой в командной шпаге Кариной Азнавурян. Год назад фигуристка участвовала в боксерском спарринге.
«С таким наставником, как Карина, все по плечу. В прошлом году я здесь боксировала. Хочу сказать, что фехтование гораздо сложнее.
Здесь нужно сохранять максимальную концентрацию. Доля секунды может привести тебя к победе или поражению. Но если тренироваться, то это возможно, – отметила фигуристка.
«Мне нравится пробовать что‑то новое», – цитирует Загитову «Матч ТВ».
Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток
А в боксе не надо сохранять максимальную концентрацию???
Блин, запустите её уже в космос.