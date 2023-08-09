Тарасова об инициативах Верховной рады против российских спортсменов: «Видимо, они все вопросы у себя в стране решили и теперь занялись такими проблемами»

Татьяна Тарасова отреагировала на инициативы Верховной рады против российских спортсменов.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

Также комитет предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

«Мало ли они что они еще скажут и придумают со злости. Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими – нельзя.

Почему вы считаете, что к их мнению будут прислушиваться? Им хочется, чтобы нас никуда не пускали, руки не жали, не говорили ни «здравствуйте», ни «до свидания», но это не означает, что все остальные так будут делать. Даже слышать это смешно.

Видимо, они все вопросы у себя в стране решили и теперь занялись такими проблемами», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.