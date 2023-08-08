Тарасова о Костомарове: «Видела, как он начал бегать, это что‑то феноменальное. Все, что захочет – он сделает»
Татьяна Тарасова прокомментировала новое видео Романа Костомарова.
Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.
Сегодня Костомаров сообщил, что получил протезы стоп, на которых сможет бегать, и продемонстрировал это.
«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Все, что захочет – он сделает», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
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