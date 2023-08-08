Тарасова о Костомарове: «Видела, как он начал бегать, это что‑то феноменальное. Все, что захочет – он сделает»

Татьяна Тарасова прокомментировала новое видео Романа Костомарова.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

Сегодня Костомаров сообщил, что получил протезы стоп, на которых сможет бегать, и продемонстрировал это.

«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Все, что захочет – он сделает», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице