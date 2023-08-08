Тарасова о Костомарове: «Видела, как он начал бегать, это что‑то феноменальное. Все, что захочет – он сделает»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новое видео Романа Костомарова.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии. 

Сегодня Костомаров сообщил, что получил протезы стоп, на которых сможет бегать, и продемонстрировал это. 

«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Все, что захочет – он сделает», – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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7 комментариев

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Светлана М
Пусть у Романа и дальше успешно проходит восстановление. Здоровья ему.
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Numb
Ответ asusp527
Где восторги герою?
В теме про героя. Здесь комментарий Тарасовой, достаточно восторженный.
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asusp527
Ответ Кэп
Я терпел, терпел, час уж прошёл после публикации и тут Светлаеа М написала, думаю ладно, не стал язвить, а то опять в минус уйду))
Я не боюсь уйти в минус. Это не героизм, множество людей борются за себя с гораздо меньшими возможностями. В основе подобной ситуации никакого героизма нет.
+2
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Кэп
Ответ asusp527
Я не боюсь уйти в минус. Это не героизм, множество людей борются за себя с гораздо меньшими возможностями. В основе подобной ситуации никакого героизма нет.
Я с вами. Просто уже из каждого утюга, каждый шаг, каждый прыг по всем каналам тв и радио, заходишь на Спортс ру поскандалить, а тут опять Костомаров)))
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