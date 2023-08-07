Тарасова о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям: «Аня – девочка с сильным характером, она может все преодолеть»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревнованиям.

Ранее в сети появилось видео подготовки фигуристки к ледовому шоу Татьяны Навки, на котором она сделала двойной аксель.

– Как думаете, способна ли Щербакова вернуться к соревнованиям?

– Двойной аксель даже дети умеют прыгать. Тем не менее Аня – девочка с сильным характером, она может все преодолеть, – сказала заслуженный тренер СССР.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чего спрашивать у сторонних третьих лиц, вернётся Аня или нет к соревнованиям. Она сама на всё даст ответ, а пока она возобновила тренировки после болезни и следует рекомендациям врачей и тренеров по ОФП.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Осспади, вторая волна. Сначала начали обзвон опираясь на чьи-то слова, чтобы возбудить особо нестабильных - они в итоге и уверились, что Анна лично им обещала вернуться. И снова - здорова, новую волну пускают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чтобы вернуться надо на тренировках работать, а не по шоу кататься. Но это ее выбор
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прямо представляю довольную гримасу на лице журналиста, когда он услышал слово "преодолеть". Готовый заголовок для кучки персонажей, которые не упустят шанс в миллионный раз поглумиться над этой темой. Кстати, Аня в дебютном шоу сделала два дупеля и в целом каталась достаточно легко, очень хорошо справилась для первого выступления после болезни и месячного перерыва в тренировках.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хотелось бы этого!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоели уже мусолить одно и тоже. Оно ей зачем ? Она всего, что было возможно уже добилась. Нет ни одной причины далее убиваться ради условного КПК. Она очень умна и рассудительна, а впереди целая жизнь в которой она обязательно себя проявит. Поколение сменилось, ТЩК уже история и я был рад видеть их противосстояние собственными глазами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий