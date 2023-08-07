Тарасова о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям: «Аня – девочка с сильным характером, она может все преодолеть»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревнованиям.

Ранее в сети появилось видео подготовки фигуристки к ледовому шоу Татьяны Навки, на котором она сделала двойной аксель.

– Как думаете, способна ли Щербакова вернуться к соревнованиям?

– Двойной аксель даже дети умеют прыгать. Тем не менее Аня – девочка с сильным характером, она может все преодолеть, – сказала заслуженный тренер СССР.