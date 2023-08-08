Волейболист Федоров о дружбе с Валиевой: «Об истории с «шипперством» я слышал. Нельзя сказать, что мы часто общаемся или близко дружим, но контакт на дистанции поддерживаем»

Теги сборная России Зенит-Казань женское катание Камила Валиева Илья Федоров Фигурное катание

Волейболист Илья Федоров ответил на вопрос о «шипперстве» с фигуристкой Камилой Валиевой.

26 апреля Валиева встретилась с игроками казанского «Зенита» (в том числе с Федоровым) в Центре волейбола, который находится в столице Татарстана. Там волейболисты поздравили Камилу с днем рождения.

– Этой весной «Зенит» в своих социальных сетях выставил фотографию, где ты стоишь вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. И многие фанаты после этого стали вас «шипперить». В каких отношениях вы сейчас находитесь с Камилой?

– Да, об этой истории с «шипперством» я тоже слышал. Все пошло после того, как я провел экскурсию ей по Центру волейбола и поздравил с днем рождения.

Мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Можем поздравить друг друга со спортивными достижениями. Она меня поздравила не так давно с днем рождения (1 августа).

Можем фотографии лайкнуть друг друга, реакции на истории поставить. Нельзя сказать, что мы прям часто общаемся или близко дружим. Но контакт на дистанции поддерживаем, – рассказал 21-летний волейболист.

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7 комментариев

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«Шипперить»?… тут недавно все читали толковые словари - что это за слово ?)
+8
-2
+6
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Ответ Sgi
«Шипперить»?… тут недавно все читали толковые словари - что это за слово ?)
Есть предположение, что "дружить" - friendship
+4
0
+4
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Печально но факт: молодежным сленгом журналисты владеют лучше, чем русским языком.
+4
-1
+3
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Ответ Sgi
«Шипперить»?… тут недавно все читали толковые словари - что это за слово ?)
Когда люди фантазируют о романтических отношениях других людей. То есть шипперят кого-то с кем-то
+4
-1
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