Волейболист Федоров о дружбе с Валиевой: «Об истории с «шипперством» я слышал. Нельзя сказать, что мы часто общаемся или близко дружим, но контакт на дистанции поддерживаем»

Волейболист Илья Федоров ответил на вопрос о «шипперстве» с фигуристкой Камилой Валиевой.

26 апреля Валиева встретилась с игроками казанского «Зенита» (в том числе с Федоровым) в Центре волейбола, который находится в столице Татарстана. Там волейболисты поздравили Камилу с днем рождения.

– Этой весной «Зенит» в своих социальных сетях выставил фотографию, где ты стоишь вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. И многие фанаты после этого стали вас «шипперить». В каких отношениях вы сейчас находитесь с Камилой?

– Да, об этой истории с «шипперством» я тоже слышал. Все пошло после того, как я провел экскурсию ей по Центру волейбола и поздравил с днем рождения.

Мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Можем поздравить друг друга со спортивными достижениями. Она меня поздравила не так давно с днем рождения (1 августа).

Можем фотографии лайкнуть друг друга, реакции на истории поставить. Нельзя сказать, что мы прям часто общаемся или близко дружим. Но контакт на дистанции поддерживаем, – рассказал 21-летний волейболист.