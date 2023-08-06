«Надеюсь, какие-то упражнения вы запомните и будете делать каждый день». Валиева провела открытую тренировку в «Зарядье»

Теги сборная России женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума.

Мероприятие прошло в парке «Зарядье». На тренировке присутствовало 150 человек. 

«На тренировку зарегистрировались 150 человек. Это было максимально число, предусмотренное квотой. Мы выставили такое ограничение, чтобы люди чувствовали себя на тренировке комфортно.

Зрителей могло быть гораздо больше, посетить мероприятие мог кто угодно», – сообщили организаторы мероприятия.

«Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, вам понравилось, какие-то упражнения вы запомните и будете делать каждый день.

Занимайтесь спортом. Главное, чтобы вам это нравилось», – сказала Валиева

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4 комментария

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Это хорошая традиция приглашать известных спортсменов для проведения открытых тренировок . У людей есть повод оторваться от дивана и приобщиться к спорту !)
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Надеюсь участники получили заряд бодрости и выучили новые упражнения для укрепления здоровья
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Делать зарядку в парке на свежем воздухе наверняка веселее, а если после этого кто то продолжит и дома каждый день, то вобще прекрасно.
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Прекрасное проявление прекрасной спортсменки
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