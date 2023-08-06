«Надеюсь, какие-то упражнения вы запомните и будете делать каждый день». Валиева провела открытую тренировку в «Зарядье»

Камила Валиева провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума.

Мероприятие прошло в парке «Зарядье». На тренировке присутствовало 150 человек.

«На тренировку зарегистрировались 150 человек. Это было максимально число, предусмотренное квотой. Мы выставили такое ограничение, чтобы люди чувствовали себя на тренировке комфортно.

Зрителей могло быть гораздо больше, посетить мероприятие мог кто угодно», – сообщили организаторы мероприятия.

«Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, вам понравилось, какие-то упражнения вы запомните и будете делать каждый день.

Занимайтесь спортом. Главное, чтобы вам это нравилось», – сказала .