«Я какая-то маленькая по сравнению с вами». Валиева встретилась с волейболистами казанского «Зенита»

Камила Валиева встретилась с волейболистами казанского «Зенита».

Сегодня игрок клуба Илья Федоров провел для Валиевой экскурсию по Центру волейбола и пригласил фигуристку на два финальных матча чемпионата России по волейболу – против московского «Динамо» 1 и 3 мая.

Федоров вместе с олимпийским чемпионом Максимом Михайловым поздравили фигуристку с 17-летием и вручили ей цветы. После этого Михайлов также подарил свою игровую футболку.