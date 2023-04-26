«Я какая-то маленькая по сравнению с вами». Валиева встретилась с волейболистами казанского «Зенита»

Теги сборная России видео видео Зенит-Казань Максим Михайлов женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева встретилась с волейболистами казанского «Зенита».

Сегодня игрок клуба Илья Федоров провел для Валиевой экскурсию по Центру волейбола и пригласил фигуристку на два финальных матча чемпионата России по волейболу – против московского «Динамо» 1 и 3 мая.

Федоров вместе с олимпийским чемпионом Максимом Михайловым поздравили фигуристку с 17-летием и вручили ей цветы. После этого Михайлов также подарил свою игровую футболку.

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5 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Михайлов классный) Ками с днём рождения!
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flyhigh
От видео улыбка на лице))) Спасибо Зенит-Казань)) Ками, с днем рождения 💜
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Лакс
Однако, футболка Макса подойдет Камиле в качестве халата и при этом он не самый высокий в команде.
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Lilek Li
Сама себя похвалила)) маленькая... угу)
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