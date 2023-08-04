Видео произвольного танца Дэвис и Смолкина с турнира в Лейк-Плэсиде, где они одержали победу

Теги танцы на льду видео сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Опубликовано видео произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.

Накануне дуэт победил на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла (117,47 за произвольный танец). 

Фигуристы выступали под музыку из балета «Лебединое озеро». Турнир стал для Дэвис и Смолкина первым после перехода из сборной России в Грузию.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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43 комментария

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Да уж, не думала, что всё настолько плохо.
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лебедя Ильиных - Кацалапова после них надо сразу включать, чтобы великое произведение Чайковского оставляло не негативное послевкусие, а чувство прекрасного
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Ответ Аля Иванова
Да уж, не думала, что всё настолько плохо.
Согласна. Что- то вместо чёрного лебедя в трактовке Дианы упорно ворона вылезает. Какие грязные линии, вообще непонятно каким боком к ЛО относящиеся руки Дианы, очень медленно, не успевает Диша в музыку. И потом, что случилось с осанкой Дианы? Голова вообще ушла в плечи. Словом, лютый враг присоветовал им подобный ПТ. Просто ужасное послевкусие.
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Ответ Irina037
Медленно и тяжело,далеко от балета,угнетают черные колготки Дианы. Лучше пересмотрю ИК
Если бы только колготки ...Там весь образ черного гуся,возомнившего себя лебедем угнетает.
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Хватит пиарить ДС, сегодня день пока ещё русской фигуристки Самоделкиной.
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Кошмар, конечно. Не знаю, зачем Этери это надо.
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Как скучно, безлико и по-юниорски. Хотя многие юниоры поинтереснее будут..
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Откуда такие баллы??? За вот это?
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Медленно и тяжело,далеко от балета,угнетают черные колготки Дианы.
Лучше пересмотрю ИК
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Ответ MARG-la
Согласна. Что- то вместо чёрного лебедя в трактовке Дианы упорно ворона вылезает. Какие грязные линии, вообще непонятно каким боком к ЛО относящиеся руки Дианы, очень медленно, не успевает Диша в музыку. И потом, что случилось с осанкой Дианы? Голова вообще ушла в плечи. Словом, лютый враг присоветовал им подобный ПТ. Просто ужасное послевкусие.
Как точно вы охарактеризовали Диану! Все не могла подобрать слово-ужас на крыльях ночи, летучая мышь... А вот ворона прямо в точку! У Шпильбанда как-то достойнее смотрелись
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Черепахи быстрее бегают
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Ответ Alla Belova
Хоть здесь поздравим Сонечку! Вот, кстати, где настоящий Лебедь был - это Сонечка в шоу ЛО. Произвела впечатление, хоть я и из другого "лагеря", но признаю))
Я не из какого лагеря, просто поздравляю Софью! Удачи в сезоне и здоровья, прекрасная фигуристка! (русская, как приятно-то)...
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Ответ Loliloo
Сегодня день рождения русской фигуристки Сонечки Муравьевой
Хоть здесь поздравим Сонечку! Вот, кстати, где настоящий Лебедь был - это Сонечка в шоу ЛО.
Произвела впечатление, хоть я и из другого "лагеря", но признаю))
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Ответ Ёжик_в_тумане
Хватит пиарить ДС, сегодня день пока ещё русской фигуристки Самоделкиной.
Сегодня день рождения русской фигуристки Сонечки Муравьевой
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Ответ Irina037
Медленно и тяжело,далеко от балета,угнетают черные колготки Дианы. Лучше пересмотрю ИК
Я тоже пересмотрела, чтобы сбить "впечатление", очень уж уныло ДС, и вообще непонятно пока, причём здесь музыка ЛО Чайковского
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Ответ Alla Belova
Хоть здесь поздравим Сонечку! Вот, кстати, где настоящий Лебедь был - это Сонечка в шоу ЛО. Произвела впечатление, хоть я и из другого "лагеря", но признаю))
Да, Сонечка настоящий лебедь! Не знаю никого, кто умел бы так перевоплощаться на льду из угловатой скромной девчушки в грациозную и прекрасную девушку! Это феномен Муравьевой.
Я вообще изначально из лагеря поклоников самой красивой и известной российской фигуристки и ОЧ, но припеклась вот к Сонечке, присмотрелась и влюбилась в ее чудесное катание и чистую душу.
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Хорошо отношусь к этой паре, но я пыталась посмотреть этот танец...пыталась ((
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Давайте честно, это плохо от постановки до треш-костюмов. Кто додумался им предложить ЛО? Ну, покатались бы года 2-3, поработали над балетностью, пластикой, и обратились бы к хореографам в этой области, сейчас получилась какая-то карикатура, и это мягко сказано
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Ответ Ёжик_в_тумане
Хватит пиарить ДС, сегодня день пока ещё русской фигуристки Самоделкиной.
Казахско-еврейской, как оказалось.
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А я догадываюсь...Знает она возможности своей Диши как свои пять пальцев..Хоть повыступает за рубежом, это лучше чем у нас в заточении сидеть, думает...
Но это сейчас смотрится откровенно бездарно- нелепая фигура в пачке, фига вместо хоть какой одухотворенности (это ж Чайковский, черт возьми, вершина мировой музыкальной культуры), пешком да еще отставая от музыки с грацией Буратино, нелепыми позами и поддержками...Ну я не знаю, Этери Гогиевна...
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Ответ Alla Belova
Хоть здесь поздравим Сонечку! Вот, кстати, где настоящий Лебедь был - это Сонечка в шоу ЛО. Произвела впечатление, хоть я и из другого "лагеря", но признаю))
К слову да, Соню с днём рождения! Здоровья и успешного сезона.
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Отец мой небесный, помоги развидеть эту пародию на ИК... Так, теперь по пунктам:1.пачка на Диане не сидит + гетры+ причёска=образ несуразный и неряшливый. 2. Часть элементов стырили у ИК и у Загитовой. 3.Поддержки вверх ногами🤦‍♀️. Ну и самое главное: зачем?! И кто????не самым мастеровитым катальщикам ставит танец на музыку из золотого фонда ФК, сравнения неизбежны, и они точно не в пользу дуэта.
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Ответ Анна Беляева
Такое ощущение, что маму к постановкам вообще не допустили. У Этери отродясь подобных промахов мимо фактуры не было. Что вообще происходит у этих ребят?
Тренер не уровня, не умеет недостатки прикрыть и достоинства полчеркнуть.
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Ответ asusp527
Тренер не уровня, не умеет недостатки прикрыть и достоинства полчеркнуть.
Думаю, тренер любого уровня осознает, что поддержки вниз головой - не про классический балет. Речь не о деталях, а об общем положении дел. Эта музыка просто мимо пары, их навыков. Я н когда не поверю, что ЭГ одобрила постановку. Она же мастеровитый хореограф высокого уровня. А это самодеятельность чистой воды
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Ответ Loliloo
Как точно вы охарактеризовали Диану! Все не могла подобрать слово-ужас на крыльях ночи, летучая мышь... А вот ворона прямо в точку! У Шпильбанда как-то достойнее смотрелись
Класс тренера ...
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