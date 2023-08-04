Видео произвольного танца Дэвис и Смолкина с турнира в Лейк-Плэсиде, где они одержали победу

Опубликовано видео произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.

Накануне дуэт победил на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла (117,47 за произвольный танец).

Фигуристы выступали под музыку из балета «Лебединое озеро». Турнир стал для Дэвис и Смолкина первым после перехода из сборной России в Грузию.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?