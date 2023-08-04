Видео произвольного танца Дэвис и Смолкина с турнира в Лейк-Плэсиде, где они одержали победу
Опубликовано видео произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.
Накануне дуэт победил на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла (117,47 за произвольный танец).
Фигуристы выступали под музыку из балета «Лебединое озеро». Турнир стал для Дэвис и Смолкина первым после перехода из сборной России в Грузию.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
Лучше пересмотрю ИК
Произвела впечатление, хоть я и из другого "лагеря", но признаю))
Я вообще изначально из лагеря поклоников самой красивой и известной российской фигуристки и ОЧ, но припеклась вот к Сонечке, присмотрелась и влюбилась в ее чудесное катание и чистую душу.
Но это сейчас смотрится откровенно бездарно- нелепая фигура в пачке, фига вместо хоть какой одухотворенности (это ж Чайковский, черт возьми, вершина мировой музыкальной культуры), пешком да еще отставая от музыки с грацией Буратино, нелепыми позами и поддержками...Ну я не знаю, Этери Гогиевна...