Кагановская о недопуске к международным стартам: «Нет такого, что опускаются руки и мотивация пропадает. У нас тут шикарные условия, все есть»

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигуристы Кагановская и Ангелопол заявили, что не теряют мотивацию, выступая только в России.

– Уже год фигуристы находятся без международных соревнований. Часто теряется мотивация на этом фоне?

Кагановская: Вообще нет. У нас тут есть все: шикарные условия, великолепная организация соревнований. Наша федерация делает для нас все. Нет таких моментов, что опускаются руки, мотивация пропадает.

Ангелопол: Я бы сказал, что за границей такие же люди, как и здесь. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Все мы делаем одну и ту же работу, просто каждый делает ее по-своему.

Мы не можем выступать на международной арене, но у нас есть шанс показывать свою работу, выступать на соревнованиях, это уже очень достойно. Тем более находиться в составе взрослой сборной и отстаивать честь самих себя на взрослом уровне.

Следим за тем, что происходит за рубежом. Есть пары, которые нравятся, есть те, кто «проходит мимо», я бы так сказал.

В первую очередь, цель – не выступить на международной арене, а подойти к этой международной арене, когда ее откроют, уже на своем пике. Пока мы заняты самосовершенствованием. Может, даже и хорошо, что у нас есть это время. 

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9 комментариев

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Мне кажется они первые кто не ноет на эту тему, а еще они понимают сколько конкретно для ФК делается в стране, пока это самый достойный ответ из всех что я читала по этому поводу. И вообще плохо себе представляю что вдруг КА решат сменить сборную.
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Это хорошо,что мотивация не пропадает! Удачи в сезоне!
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+3
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Ответ Raduga
Так они еще нигде и не выступали кроме России. Вот выиграли бы хотя этап ГП - по-другому запели.
Золото и серебро юниорских ГП у них есть.
+2
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+2
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Ответ tanya_1111
Мне кажется они первые кто не ноет на эту тему, а еще они понимают сколько конкретно для ФК делается в стране, пока это самый достойный ответ из всех что я читала по этому поводу. И вообще плохо себе представляю что вдруг КА решат сменить сборную.
Так они еще нигде и не выступали кроме России. Вот выиграли бы хотя этап ГП - по-другому запели.
+2
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Они только-только из юниоров вышли, им не на что жаловаться. Вот станут N-кратными ЧР - наверное, сложнее будет мотивацию поддерживать на уровне, выступая только на внутренних стартах.
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Им ещё нужно многое внутри России доказывать
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Ответ Raduga
Так они еще нигде и не выступали кроме России. Вот выиграли бы хотя этап ГП - по-другому запели.
Ну как они запели бы никому не известно. ДС тоже ничего особого не выиграли, а бежали только пятки сверкали.
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Ответ nik svt
Они только-только из юниоров вышли, им не на что жаловаться. Вот станут N-кратными ЧР - наверное, сложнее будет мотивацию поддерживать на уровне, выступая только на внутренних стартах.
Они и по юниорам не успели толком поездить. Были только на ЮГП.
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