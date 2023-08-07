Кагановская о недопуске к международным стартам: «Нет такого, что опускаются руки и мотивация пропадает. У нас тут шикарные условия, все есть»

Фигуристы Кагановская и Ангелопол заявили, что не теряют мотивацию, выступая только в России.

– Уже год фигуристы находятся без международных соревнований. Часто теряется мотивация на этом фоне?

Кагановская: Вообще нет. У нас тут есть все: шикарные условия, великолепная организация соревнований. Наша федерация делает для нас все. Нет таких моментов, что опускаются руки, мотивация пропадает.

Ангелопол: Я бы сказал, что за границей такие же люди, как и здесь. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Все мы делаем одну и ту же работу, просто каждый делает ее по-своему.

Мы не можем выступать на международной арене, но у нас есть шанс показывать свою работу, выступать на соревнованиях, это уже очень достойно. Тем более находиться в составе взрослой сборной и отстаивать честь самих себя на взрослом уровне.

Следим за тем, что происходит за рубежом. Есть пары, которые нравятся, есть те, кто «проходит мимо», я бы так сказал.

В первую очередь, цель – не выступить на международной арене, а подойти к этой международной арене, когда ее откроют, уже на своем пике. Пока мы заняты самосовершенствованием. Может, даже и хорошо, что у нас есть это время.