Команда Тутберидзе поздравила Усачеву с 17-летием: «На льду – успехов, в сердце – вдохновения!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Дарью Усачеву с 17-летием.

«Мы поздравляем, Даша, с Днем Рождения!

Пусть все твои сбываются мечты!

На льду – успехов, в сердце – вдохновения!

Здоровья, сил, любви и теплоты!» – говорится в сообщении тренерского штаба Тутберидзе.

Усачева – серебряный призер этапа Гран-при США 2021 года и юниорского чемпионата мира-2020. Она не выступала на соревнованиях с осени 2021-го из-за травмы.