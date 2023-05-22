Команда Тутберидзе поздравила Усачеву с 17-летием: «На льду – успехов, в сердце – вдохновения!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Дарью Усачеву с 17-летием.

«Мы поздравляем, Даша, с Днем Рождения!

Пусть все твои сбываются мечты!

На льду – успехов, в сердце – вдохновения!

Здоровья, сил, любви и теплоты!» – говорится в сообщении тренерского штаба Тутберидзе.

Усачева – серебряный призер этапа Гран-при США 2021 года и юниорского чемпионата мира-2020. Она не выступала на соревнованиях с осени 2021-го из-за травмы.

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6 комментариев

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Николай Криницкий
С днём рождения, Даша! С нетерпением ждём тебя на офиц. соревнованиях!
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Verysia
С красивой датой, Дашуля! Здоровья, и пусть новый сезон принесёт успехи.
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Храбрая виолончелистка
С днём рождения, Дашенька! Здоровья, воплощения и исполнения всего задуманного.
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Роман Волков
❤️❤️❤️🌹😘
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olvl
Поздравляю Дашу с 17-летием! Желаю всего самого доброго, и пусть всё задуманное сбудется! Главное, крепкого здоровья Даше!
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