Команда Тутберидзе поздравила Усачеву с 17-летием: «На льду – успехов, в сердце – вдохновения!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Дарью Усачеву с 17-летием.
«Мы поздравляем, Даша, с Днем Рождения!
Пусть все твои сбываются мечты!
На льду – успехов, в сердце – вдохновения!
Здоровья, сил, любви и теплоты!» – говорится в сообщении тренерского штаба Тутберидзе.
Усачева – серебряный призер этапа Гран-при США 2021 года и юниорского чемпионата мира-2020. Она не выступала на соревнованиях с осени 2021-го из-за травмы.
6 комментариев