Рафаэль Арутюнян: «Гуменник написал: «Я стал получать призовые и хотел бы отдать вам процент». А я не взял с него денег за консультации»

Тренер Рафаэль Арутюнян рассказал о работе с российским фигуристом Петром Гуменником.

– Как я начал работать с Петей Гуменником. Мне сначала позвонила . Сказала: «Помоги нам с Петей», – и я включился в работу. Я даже сейчас в нем вижу свои штучки, в этом году небольшие росточки уже есть. И мы были на контакте с ними до конца сезона.

– По видео?

– Да, конечно. Хотя лично мы с ним тоже знакомы – он когда-то давно приезжал в Америку, мы с ним встречались. Но когда он меня попросил с ним поработать, я отказал. По той же причине – не хотел встревать без ведома тех, кто с ним работает. А тут сначала Тамара Николаевна позвонила, потом директор его школы, потом мы даже общались с тренером Пети. И вот в моем понимании это – идеальный вариант. Когда все открыто, когда работа не идет ни через чью голову.

Инициатива должна идти от руководства, потому что я уверен: не может российский спортсмен самолично решать, потому что он изначально был в государственной системе, на полном обеспечении, он часть этой системы. Государство им с самого начала все дает, это же не как в Америке: зайти на каток – 12 долларов, выйти – 20, хаха, про оплату специалистов даже не говорю. Понимаете?

– Готовы продолжать с Гуменником?

– Сейчас ситуация сложная, столько непонятного. Когда и чем это все закончится – кто знает. Петя многому уже научился, и сейчас надо хотя бы держать все на том уровне, которого он достиг.

– У него прошлый сезон получился крайне успешным, согласитесь.

– Я рад за него, что скрывать. Он же мне написал в середине сезона: «Я стал получать призовые и хотел бы отдать вам причитающийся процент». А я не стал с него денег брать за консультации, поэтому и сказал, что он молодой парень – найдет, куда деньги эти потратить.

– Все равно он молодец, правильно сделал.

– Да, конечно. Он очень хороший парень, и то, что он это мне написал, много о нем говорит. Но я с плохими и не общаюсь. Приятнее же работать с хорошими людьми, согласитесь. Вот я этой политики и придерживаюсь в жизни – и хороших сразу вижу, – сказал Арутюнян.

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