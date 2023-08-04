Дэвис и Смолкин о победе на турнире в США: «Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров! 💪»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свою победу на турнире в США.

Накануне танцевальный дуэт занял первое место на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла. Это их первое выступление после перехода из сборной России в Грузию.

«Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров!💪» – заявили Дэвис и Смолкин в совместной публикации в инстаграме, опубликовав фото с награждения.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?