Дэвис и Смолкин о победе на турнире в США: «Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров! 💪»

Теги танцы на льду фото Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свою победу на турнире в США.

Накануне танцевальный дуэт занял первое место на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла. Это их первое выступление после перехода из сборной России в Грузию.

«Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров!💪» – заявили Дэвис и Смолкин в совместной публикации в инстаграме, опубликовав фото с награждения.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да сколько можно об этом.Люди Олимпиаду аыигрывают,на следующий день все СМИ информируют народ,а дальше всё,новые события,новые герои.
А тут никак не успокоятся.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Идите в Грузию.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ NataliaB.3003
А можно посмотреть видео произвольного танца победителей?. Почему его прячут?
https://t.me/fskaters/23862
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На часах 20 00, но до сих пор нет поздравления прекрасной российской фигуристке Софье Муравьевой! Зато куча про евреев, казахов и грузинских американцев!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Tresk2
Идите в Грузию.
А вы дальше....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alla Belova
https://t.me/fskaters/23862
Благодарю вас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ NataliaB.3003
А можно посмотреть видео произвольного танца победителей?. Почему его прячут?
Выложили, смотрите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мои поздравления ребятам!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диана что,Черный лебедь?)))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Tresk2
Идите в Грузию.
Вас забыли спросить
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ёжик_в_тумане
Межсезонье, вот начнутся наши Гран при и про них забудут
Это вряд ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kitesurfer
Вырвались! Молодцы! Успехов!
А что негатив то понаставили? Вырвались из россии, следуют своей мечте. Никогда, так называемый сво не поддерживали, более того, даже в начале выступили против. Молодцы! Делают то, что могут и как могут! Пусть у них все будет хорошо! Жаль других спортсменов узников..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Loliloo
На часах 20 00, но до сих пор нет поздравления прекрасной российской фигуристке Софье Муравьевой! Зато куча про евреев, казахов и грузинских американцев!!!
Точно, в этом весь Sports.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий