Дэвис и Смолкин о победе на турнире в США: «Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров! 💪»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свою победу на турнире в США.
Накануне танцевальный дуэт занял первое место на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде с результатом 191,82 балла. Это их первое выступление после перехода из сборной России в Грузию.
«Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждем следующих турниров!💪» – заявили Дэвис и Смолкин в совместной публикации в инстаграме, опубликовав фото с награждения.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
А тут никак не успокоятся.